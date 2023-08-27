Зеленский допускает выборы в Украине во время войны только в том случае, если ЕС и США профинансируют процесс

Президент Владимир Зеленский заявил, что поддержал бы решение провести президентские выборы 2024 года в Украине по плану. Но он понимает, что это маловероятно.

Об этом глава государства сообщил в воскресенье, 27 августа, в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

Он отметил, что выборы в условиях боевых действий сложно организовать, к тому же это противоречит действующему законодательству.

Зеленский не хочет, чтобы в Украине граждане считали, что власти держатся за свои места.

"Я бы не хотел фантазировать, что мы жили бы без выборов 3-5-7 лет... Я ни за что не держусь. Я хотел бы провести выборы", - сказал он.

Глава государства отметил, что для выборов нужны деньги. США и ЕС призывают к выборам, но тогда, по мнению Зеленского, они должны профинансировать избирательный процесс, а также направить своих наблюдателей в окопы на фронт.

"Проводить выборы в кредит я не буду, забирать деньги у оружия и отдавать их на выборы тоже не буду, и это предусмотрено законодательством", — сказал он.

Таким образом Зеленский фактически ответил на заявление сенатора США от Республиканской партии Линдса Грэма, который считает, что выборы в Украине в следующем году должны состояться, даже в условиях войны.

"Я хочу, чтобы в этой стране состоялись свободные и честные выборы, даже во время нападения на нее. Американский народ должен знать, что Украина изменилась. В прошлом это была очень коррумпированная страна", - говорил он.

Накануне в "Слуге народа" также заявили, что пока на территории Украины идет война, в стране не будут проводить выборы, в частности, и в парламент.