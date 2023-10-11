Противників виборів в Україні до завершення війни вчетверо більше за прихильників - опитування

63,8% українців негативно ставляться до ідеї проведення загальнонаціональних (президентських чи парламентських) виборів в Україні у 2024 році, якщо до цього не завершиться війна.

Про свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова. В свою чергу, 21,1% респондентів заявили, що їм важко відповісти на це питання, а прихильників ідеї виявилося ще менше - лише 15,1%. Останніх також запитали про причини такої позиції (можна було обрати більше одного варіанту відповіді).

Так, 6% від усіх опитаних вважають, що вибори потрібні для підтримки демократії в країні, 5,4% - щоб продемонструвати світові, що Україна є демократичною державою, 5,1% - щоб змінити владу, 4,9% - задля дискусії в суспільстві про існуючі проблеми в країні і шляхи їх вирішення, також 4,9% - щоб оновити владу, навіть якщо при владі залишаться ті ж самі політичні сили, що й зараз.

Натомість на аналогічне питання про причини непідтримки проведення виборів під час війни 36,1% усіх респондентів вказали відсутність у країни грошей на такий захід. Примітно, що факт того, що українське законодавство не дозволяє проведення виборів у період дії воєнного стану, вказало менше людей - 31,9%.

Крім того, 30,8% назвали проблематичним забезпечення безпеки учасників голосування, 29,1% - неможливість дотримуватись стандартів демократичності виборів через тимчасове обмеження політичних прав і свобод громадян під час війни, 26,3% - неможливість організувати голосування на тимчасово окупованих територіях.

24% заявили, що виникнуть проблеми для голосування й тимчасово переміщених осіб та українських біженців за кордоном, 22,5% вважають неможливою організацію голосування військовослужбовців, які перебувають безпосередньо у місцях бойових дій.

Також примітно, що 14% вважають можливим втручання російських спецслужб в процес голосування, якщо буде дозволене голосування онлайн. 13,2% вважають, що існує небезпека посилення внутрішньополітичних конфліктів та ухвалення популістських рішень в умовах війни, якщо буде ухвалено рішення про проведення виборів.

10,6% вказують, що якщо для проведення виборів буде тимчасово скасовано воєнний стан, це негативно позначиться на безпеці та обороноздатності країни, а 8,7% - побоюються, що члени виборчих комісій, офіційні спостерігачі та самі кандидати на виборні посади можуть бути мобілізовані.

Якщо ж вибори таки відбудуться і респонденти підуть голосувати, лише 14,7% з них проголосували б за наявні політичні партії, а 24,4% віддали б голос за новостворені політичні сили.

Натомість 31% опитаних заявили, що для них не матиме значення, чи "їхня" партія новостворена, чи існувала раніше. Ще майже стільки ж - 29,8% - не змогли відповісти на питання.

Опитування було проведене з 21 по 27 вересня. В Донецькій області, як, власне й в Луганській області та Криму, дослідження не проводилося. У Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях людей опитували лише на тих територіях, що контролюються урядом України та де не ведуться бойові дії.

Опитування проводилося із застосуванням випадкового відбору респондентів на перших етапах формування вибірки та відбору за статево-віковими квотами (станом на початок 2022 року) на заключному етапі. Опитано було 2016 дорослих людей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%, хоча можливі додаткові систематичні відхилення вибірки через наслідки російської агресії.

Що каже законодавство про вибори під час війни

Зазначимо, що згідно статті 83 Конституції повноваження Верховної Ради, які мають сплисти під час воєнного стану, автоматично продовжуються до дня першого засідання Ради, обраної після скасування воєнного стану.

В свою чергу, щодо президента такої прямої норми в Конституції немає, хоча стаття 108 вказує, що президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента.

Чергові вибори президента, згідно Конституції мають бути проведені в останню неділю березня п’ятого року повноважень президента. Таким чином, наступні такі вибори мають пройти 31 березня 2024 року. Чергові ж вибори до Ради мають відбутися в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень парламенту, тобто наразі це 27 жовтня 2024 року.

Натомість у Виборчому кодексі прописано, що в разі введення в Україні чи в окремих місцевостях воєнного стану виборчий процес як загальнодержавних, так і відповідних місцевих виборів припиняється і поновлюється лише після припинення чи скасування воєнного стану.

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