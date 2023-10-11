Противников выборов в Украине до завершения войны в четыре раза больше сторонников - опрос

63,8% украинцев негативно относятся к идее проведения общенациональных (президентских или парламентских) выборов в Украине в 2024 году, если до этого не завершится война.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова. В свою очередь, 21,1% респондентов заявили, что затруднились ответить на этот вопрос, а сторонников идеи оказалось еще меньше - лишь 15,1%. Последних также спросили о причинах такой позиции (можно было выбрать более одного варианта ответа).

Так, 6% от всех опрошенных считают, что выборы нужны для поддержки демократии в стране, 5,4% - чтобы продемонстрировать миру, что Украина является демократическим государством, 5,1% - чтобы сменить власть, 4,9% - для дискуссии в обществе о существующих проблемах в стране и путях их решения, также 4,9% - чтобы обновить власть, даже если у власти останутся те же политические силы, что и сейчас.

На аналогичный вопрос о причинах неподдержки проведения выборов во время войны 36,1% от всех респондентов указали отсутствие у страны денег на такое мероприятие. Примечательно, что факт того, что украинское законодательство не разрешает проведение выборов в период действия военного положения, указало меньше людей – 31,9%.

Кроме того, 30,8% назвали проблематичным обеспечение безопасности участников голосования, 29,1% - невозможность соблюдать стандарты демократичности выборов из-за временного ограничения политических прав и свобод граждан во время войны, 26,3% - невозможность организовать голосование на временно оккупированных территориях.

24% заявили, что возникнут проблемы для голосования временно перемещенных лиц и украинских беженцев за границей, 22,5% считают невозможной организацию голосования военнослужащих, находящихся непосредственно в местах боевых действий.

Примечательно также, что 14% считают возможным вмешательство российских спецслужб в процесс голосования, если будет разрешено голосование онлайн. 13,2% считают, что существует опасность усугубления внутриполитических конфликтов и принятия популистских решений в условиях войны, если будет принято решение о проведении выборов.

10,6% указывают, что если для проведения выборов будет временно отменено военное положение, это негативно скажется на безопасности и обороноспособности страны, а 8,7% – опасаются, что члены избирательных комиссий, официальные наблюдатели и сами кандидаты на выборные должности могут быть мобилизованы.

Если же выборы состоятся и респонденты пойдут голосовать, только 14,7% из них проголосовали бы за существующие политические партии, а 24,4% отдали бы голос за новосозданные политические силы.

В то же время 31% опрошенных заявили, что для них не будет иметь значения, является ли "их" партия новой или существовала раньше. Еще почти столько же – 29,8% – ответить на вопрос затруднились.

Опрос был проведен с 21 по 27 сентября. В Донецкой области, как, собственно, и в Луганской области и Крыму, исследование не проводилось. В Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях людей опросили только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и где не ведутся боевые действия.

Опрос проводился с применением случайного отбора респондентов на первых этапах формирования выборки и отбора по половозрастным квотам (по состоянию на начало 2022 года) на заключительном этапе. Опрошено было 2016 взрослых людей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%, хотя возможны дополнительные систематические отклонения выборки из-за последствий российской агрессии.

Что говорит законодательство о выборах во время войны

Отметим, что согласно статье 83 Конституции полномочия Верховной Рады, которые должны истечь во время военного положения, автоматически продлеваются до дня первого заседания Рады, избранной после отмены военного положения.

В свою очередь, относительно президента такой прямой нормы в Конституции нет, хотя статья 108 указывает, что президент исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента.

Очередные выборы президента, согласно Конституции, должны быть проведены в последнее воскресенье марта пятого года полномочий президента. Таким образом, следующие выборы должны пройти 31 марта 2024 года. Очередные выборы в Раду должны состояться в последнее воскресенье октября пятого года полномочий парламента, то есть ныне это 27 октября 2024 года.

В Избирательном же кодексе прописано, что в случае введения в Украине или в отдельных местностях военного положения избирательный процесс как общегосударственных, так и соответствующих местных выборов прекращается и возобновляется только после прекращения или отмены военного положения.

Источник фото: ua.depositphotos.com