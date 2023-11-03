Зважує "за" і "проти". Зеленський допускає проведення виборів навесні, – Кулеба

Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість проведення президентських виборів наступної весни. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Sky News.

"Ми не закриваємо цю сторінку. Президент України розглядає і зважує різні "за" і "проти", – висловився дипломат.

При цьому він зазначив, що проведення виборів під час війни призведе до "безпрецедентних" викликів.

Вибори президента: чи можливе голосування під час війни?

Останнім часом в інфопросторі обговорюється тема можливого проведення виборів президента України, які за графіком мали б відбутися навесні 2024 року.

При цьому спершу, восени 2023-го, мали б відбутися вибори до Верховної Ради.

Як зазначав спікер парламенту Руслан Стефанчук у липні, Конституція України не забороняє проводити вибори під час війни. Однак така заборона передбачена законом "Про правовий режим воєнного стану".

Водночас він говорив, що необхідно вибрати баланс: парламент має продовжувати свою роботу та приймати важливі рішення, а з іншого боку не має бути "застиглості демократії".

Однак в жовтні Стефанчук сказав, що вибори в Україні наразі неможливі. Зокрема, це повʼязано з неможливістю забезпечити явку військових чи провести вибори на передовій, а також провести голосування серед людей, які виїхали за кордон чи перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що підтримав би рішення провести президентські вибори в 2024 році, але він розуміє, що це малоймовірно.

Крім того, він говорив, що до виборів закликають США та Європейський Союз, але для проведення голосування потрібні гроші. Тому президент вважає, що ці партнери мають профінансувати виборчий процес, а також направити своїх спостерігачів в окопи на фронт.

А кілька тижнів тому очільник держави сказав, що якщо Верховна Рада і Кабмін знайдуть відповіді на виклики, пов'язані з виборами, то їх проведення стане можливим під час дії режиму воєнного стану. Йдеться, зокрема, про доступ громадян до голосування – як тих, хто перебуває на фронті, так і біженців за кордоном. Також вибори необхідно організувати з посиленими заходами безпеки.