Обсуждение украинской формулы мира: стали известны результаты встречи на Мальте

На Мальте 28 октября состоялась третья встреча советников по национальной безопасности и советников по внешней политике относительно имплементации украинской формулы мира. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что при обсуждении, к которому присоединились дипломаты из 66 стран и международных организаций, внимание сосредоточили на пяти из 10 аспектах формулы мира:

ядерная и радиационная сохранность;

продовольческая безопасность;

энергетическая безопасность;

освобождение всех пленных и депортированных лиц;

восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

Члены международной рабочей группы и министр энергетики Украины Герман Галущенко презентовали план по ядерной и радиационной безопасности, цель которого – полный вывод российского военного и гражданского персонала, оружия и оборудования с территории Запорожской АЭС и передачу контроля над станцией Украине. План предусматривает:

усиление роли Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) в контроле за соблюдением правил эксплуатации ядерных установок;

определение технических условий для безопасного возвращения ЗАЭС под контроль Украины;

изучение механизмов ответственности за невыполнение международно признанного принципа ядерной безопасности.

Также был рассмотрен план реализации пункта по энергетической безопасности, в котором говорится о разработке модели энергетической устойчивости.

В свою очередь министр экономики Юлия Свириденко совместно с представителями международной рабочей группы презентовала план, предусматривающий установление международных гарантий безопасности для бесперебойной поставки продовольствия. Для этого предлагается:

усилить защиту портовой и логистической инфраструктуры в Украине;

обеспечить разминирование морских путей в Черном море;

обеспечить необходимую поддержку страхования суден и грузов, перевозимых в и из морских портов Украины и т.д.

При участии уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца представлен план возвращения депортированных украинских детей, гражданских заложников и военнопленных. В нем говорится о:

создании международной мониторинговой группы и определении механизма сбора информации о депортированных детях, гражданских заложниках и военнопленных, получении доступа к местам их содержания;

дополнительных санкциях против России и ее официальных лиц за нарушение международного гуманитарного права;

международное давление на Россию с целью предоставления ООН и Международному комитету Красного Креста беспрепятственного доступа к пленным и т.д.

План реализации пункта о соблюдении Устава ООН и восстановления территориальной целостности Украины и мирового порядка презентовали заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий и народный депутат Галина Михайлюк.

Целью этого плана является совершенствование имеющихся механизмов реализации базового принципа уважения к территориальной целостности и суверенитета, закрепленного в Уставе ООН.

Для достижения этих целей предлагается сконцентрировать усилия на:

реформе Совета Безопасности ООН и ограничении права вето;

усилении роли Международного суда ООН;

создании системы раннего предупреждения о действиях, нарушающих суверенитет и территориальную целостность государств.

Формула мира: что предполагается

В ноябре 2022 года Владимир Зеленский на саммите G20 презентовал формулу мира – предложения Украины, которые необходимо реализовать для окончания российской агрессии. Помимо вышеперечисленных пунктов, формула содержит следующие:

вывод российских войск и прекращение боевых действий;



возмещение ущерба;

немедленная защита природы;

недопущение эскалации;

фиксация окончания войны.

Тогда президент отмечал, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью.