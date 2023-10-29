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Обсуждение украинской формулы мира: стали известны результаты встречи на Мальте
На Мальте 28 октября состоялась третья встреча советников по национальной безопасности и советников по внешней политике относительно имплементации украинской формулы мира. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что при обсуждении, к которому присоединились дипломаты из 66 стран и международных организаций, внимание сосредоточили на пяти из 10 аспектах формулы мира:
- ядерная и радиационная сохранность;
- продовольческая безопасность;
- энергетическая безопасность;
- освобождение всех пленных и депортированных лиц;
- восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
Члены международной рабочей группы и министр энергетики Украины Герман Галущенко презентовали план по ядерной и радиационной безопасности, цель которого – полный вывод российского военного и гражданского персонала, оружия и оборудования с территории Запорожской АЭС и передачу контроля над станцией Украине. План предусматривает:
- усиление роли Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) в контроле за соблюдением правил эксплуатации ядерных установок;
- определение технических условий для безопасного возвращения ЗАЭС под контроль Украины;
- изучение механизмов ответственности за невыполнение международно признанного принципа ядерной безопасности.
Также был рассмотрен план реализации пункта по энергетической безопасности, в котором говорится о разработке модели энергетической устойчивости.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В свою очередь министр экономики Юлия Свириденко совместно с представителями международной рабочей группы презентовала план, предусматривающий установление международных гарантий безопасности для бесперебойной поставки продовольствия. Для этого предлагается:
- усилить защиту портовой и логистической инфраструктуры в Украине;
- обеспечить разминирование морских путей в Черном море;
- обеспечить необходимую поддержку страхования суден и грузов, перевозимых в и из морских портов Украины и т.д.
При участии уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца представлен план возвращения депортированных украинских детей, гражданских заложников и военнопленных. В нем говорится о:
- создании международной мониторинговой группы и определении механизма сбора информации о депортированных детях, гражданских заложниках и военнопленных, получении доступа к местам их содержания;
- дополнительных санкциях против России и ее официальных лиц за нарушение международного гуманитарного права;
- международное давление на Россию с целью предоставления ООН и Международному комитету Красного Креста беспрепятственного доступа к пленным и т.д.
План реализации пункта о соблюдении Устава ООН и восстановления территориальной целостности Украины и мирового порядка презентовали заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий и народный депутат Галина Михайлюк.
Целью этого плана является совершенствование имеющихся механизмов реализации базового принципа уважения к территориальной целостности и суверенитета, закрепленного в Уставе ООН.
Для достижения этих целей предлагается сконцентрировать усилия на:
- реформе Совета Безопасности ООН и ограничении права вето;
- усилении роли Международного суда ООН;
- создании системы раннего предупреждения о действиях, нарушающих суверенитет и территориальную целостность государств.
Формула мира: что предполагается
В ноябре 2022 года Владимир Зеленский на саммите G20 презентовал формулу мира – предложения Украины, которые необходимо реализовать для окончания российской агрессии. Помимо вышеперечисленных пунктов, формула содержит следующие:
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вывод российских войск и прекращение боевых действий;
- возмещение ущерба;
- немедленная защита природы;
- недопущение эскалации;
- фиксация окончания войны.
Тогда президент отмечал, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью.