Уже половина украинцев верит в способность РФ вести войну еще много лет, в феврале их было 22% - опрос

49% украинцев верят, что, как бы Украину ни поддерживали в мире, этого недостаточно для заверiения войны на приемлемых для Украины условиях и Россия сможет вести войну еще много лет.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии. Еще 43% считают, что вместе с поддержкой мира Украина в обозримом будущем сможет завершить войну на приемлемых для себя условиях. Остальные 8% выбрать вариант из этих двух не смогли.

В феврале же лишь 22% респондентов выбрали вариант, согласно которому считают значительным запас ресурсов в РФ, а вариант исчерпания ею запасов выбрали 67% опрошенных. Еще 11% тогда с ответом затруднились.

Наименее радикально с февраля изменилось мнение по этому вопросу жителей запада Украины (доля сторонников мнения о достаточных запасах в России выросла "всего" с 21% до 37%). Соответственно, только в этом макрорегионе большинство респондентов пока верят, что запасы РФ иссякают.

Однако полностью за это время перевернулась картина взглядов жителей Восточной Украины: доля тех, кто считает РФ способной вести войну еще много лет, выросла в 3,5 раза с 19% до 67%, а тех, кто считает иначе, - упала в 2,6 раза с 68% до 26%.

Среди тех, кто считает запас ресурсов России значительным, готовы к отказу Украины от некоторых своих территорий ради скорейшего достижения мира и сохранения независимости 21% опрошенных. В свою очередь, среди тех, кто считает запасы РФ исчерпывающимися, таковых нашлось лишь 7%. Ни при каких обстоятельствах не готовы к отказу Украины от территорий 73% и 89% соответственно.

Опрос проводился 29 сентября - 9 октября методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) среди 1010 респондентов на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием).

В нее не включались жители территорий, которые не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года. В то же время 22 человека из опрошенных до этой даты проживали в населенном пункте, который сейчас оккупирован.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%, 1,5% – для показателей, близких к 5%. В условиях войны же к ней добавляется определенное систематическое отклонение, хотя в КМИС все равно уверены в высокой репрезентативности исследования.