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Формула мира для Украины. Зеленский хочет большей поддержки инициативы со стороны Латинской Америки

Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Украина стремится к увеличению поддержки формулы мира со стороны государств Латинской Америки, в том числе и Аргентины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе общения с аргентинскими студентами и преподавателями, передает Офис президента.

"Мы предложили формулу мира и хотим, чтобы вокруг этого объединились все государства. Наши военные оружием вытесняют врага, а политики и общества других государств могут нас поддерживать в разных мирных инициативах. Мы хотим, чтобы Латинская Америка присоединилась, чтобы присоединилась Аргентина. Это очень важно", – высказался Зеленский.

По его словам, все пункты украинской формулы мира конкретны и касаются преодоления всех кризисов, которые украинцы пережили или переживают в результате войны.

"Если мы говорим о пункте по ядерной безопасности, то не только потому, что боимся подрыва на Запорожской АЭС, поскольку это вызов не только для Украины, но и для всего мира. Мы все эти кризисы переживаем, делимся, к сожалению, этим трагическим опытом, и у нас есть решения по этим пунктам. Но для этого нам нужно объединение мира вокруг этих проблем, политическое давление на Россию и решение по всем этим кризисам", – сказал президент, отметив также необходимость присоединения государств Латинской Америки к санкциям против России, пока не будет достигнута справедливость и пока РФ не прекратит агрессию.

Формула мира: что предполагает инициатива

В ноябре 2022 года Владимир Зеленский на саммите G20 представил формулу мира – предложения Украины, которые необходимо реализовать для окончания российской агрессии. Формула содержит 10 пунктов:

  • Радиационная и ядерная безопасность.
  • Продовольственная безопасность.
  • Энергетическая безопасность.
  • Освобождение всех пленных и депортированных.
  • Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
  • Вывод российских войск и прекращение боевых действий.
  • Возмещение ущерба.
  • Немедленная защита природы.
  • Недопущение эскалации.
  • Фиксация окончания войны.

Кроме того, президент предлагал провести в июле этого года международный саммит формулы мира, "привязав" мероприятие к 500-му дню полномасштабной войны.

Однако в конце июня он рассказал, что на определение даты и места проведения саммита уйдут еще один-два месяца.

Автор:
Артем Ющенко