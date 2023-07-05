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Формула мира для Украины. Зеленский хочет большей поддержки инициативы со стороны Латинской Америки
Украина стремится к увеличению поддержки формулы мира со стороны государств Латинской Америки, в том числе и Аргентины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе общения с аргентинскими студентами и преподавателями, передает Офис президента.
"Мы предложили формулу мира и хотим, чтобы вокруг этого объединились все государства. Наши военные оружием вытесняют врага, а политики и общества других государств могут нас поддерживать в разных мирных инициативах. Мы хотим, чтобы Латинская Америка присоединилась, чтобы присоединилась Аргентина. Это очень важно", – высказался Зеленский.
По его словам, все пункты украинской формулы мира конкретны и касаются преодоления всех кризисов, которые украинцы пережили или переживают в результате войны.
"Если мы говорим о пункте по ядерной безопасности, то не только потому, что боимся подрыва на Запорожской АЭС, поскольку это вызов не только для Украины, но и для всего мира. Мы все эти кризисы переживаем, делимся, к сожалению, этим трагическим опытом, и у нас есть решения по этим пунктам. Но для этого нам нужно объединение мира вокруг этих проблем, политическое давление на Россию и решение по всем этим кризисам", – сказал президент, отметив также необходимость присоединения государств Латинской Америки к санкциям против России, пока не будет достигнута справедливость и пока РФ не прекратит агрессию.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Формула мира: что предполагает инициатива
В ноябре 2022 года Владимир Зеленский на саммите G20 представил формулу мира – предложения Украины, которые необходимо реализовать для окончания российской агрессии. Формула содержит 10 пунктов:
- Радиационная и ядерная безопасность.
- Продовольственная безопасность.
- Энергетическая безопасность.
- Освобождение всех пленных и депортированных.
- Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
- Вывод российских войск и прекращение боевых действий.
- Возмещение ущерба.
- Немедленная защита природы.
- Недопущение эскалации.
- Фиксация окончания войны.
Кроме того, президент предлагал провести в июле этого года международный саммит формулы мира, "привязав" мероприятие к 500-му дню полномасштабной войны.
Однако в конце июня он рассказал, что на определение даты и места проведения саммита уйдут еще один-два месяца.