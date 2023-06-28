Саммит формулы мира. Зеленский рассказал, когда ожидать определения даты и места мероприятия

Дата и место проведения саммита формулы мира могут быть определены в течение одного-двух месяцев. Об этом 28 июня заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает "Укринформ".

По его словам, решение этого вопроса ожидается на второй встрече на уровне советников по безопасности и политических советников.

"Была одна встреча (в Копенгагене, – ред.), знаю, что в течение месяца-двух будет вторая встреча на том же уровне, на которой, будем верить, будет договоренность о дате и месте саммита", – высказался Зеленский.

Президент добавил, что встреча в Дании была успешной и очень положительной.

"Я очень рад, что там были представители разных стран разных континентов, которые раньше балансировали, а сейчас хотят мира, понимая, что справедливый мир должен базироваться на нашей платформе, потому что война в Украине, но, пожалуйста, с их предложениями", – сказал он.

Напомним, в ноябре 2022 года Владимир Зеленский на саммите G20 представил формулу мира – предложения Украины, которые необходимо реализовать для окончания российской агрессии. Формула содержит 10 пунктов:

Радиационная и ядерная безопасность.

Продовольственная безопасность.

Энергетическая безопасность.

Освобождение всех пленных и депортированных.

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

Вывод российских войск и прекращение боевых действий.

Возмещение ущерба.

Немедленная защита природы.

Недопущение эскалации.

Фиксация окончания войны.

Международный саммит формулы мира Зеленский предлагал провести в июле этого года, привязав мероприятие к 500-му дню полномасштабной войны.

Потенциальное проведение Глобального саммита недавно обсуждалось в Копенгагене на встрече руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с политическими советниками и советниками по нацбезопасности из Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Африки, Франции и Японии.