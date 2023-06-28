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Саммит формулы мира. Зеленский рассказал, когда ожидать определения даты и места мероприятия
Дата и место проведения саммита формулы мира могут быть определены в течение одного-двух месяцев. Об этом 28 июня заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает "Укринформ".
По его словам, решение этого вопроса ожидается на второй встрече на уровне советников по безопасности и политических советников.
"Была одна встреча (в Копенгагене, – ред.), знаю, что в течение месяца-двух будет вторая встреча на том же уровне, на которой, будем верить, будет договоренность о дате и месте саммита", – высказался Зеленский.
Президент добавил, что встреча в Дании была успешной и очень положительной.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Я очень рад, что там были представители разных стран разных континентов, которые раньше балансировали, а сейчас хотят мира, понимая, что справедливый мир должен базироваться на нашей платформе, потому что война в Украине, но, пожалуйста, с их предложениями", – сказал он.
Напомним, в ноябре 2022 года Владимир Зеленский на саммите G20 представил формулу мира – предложения Украины, которые необходимо реализовать для окончания российской агрессии. Формула содержит 10 пунктов:
- Радиационная и ядерная безопасность.
- Продовольственная безопасность.
- Энергетическая безопасность.
- Освобождение всех пленных и депортированных.
- Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
- Вывод российских войск и прекращение боевых действий.
- Возмещение ущерба.
- Немедленная защита природы.
- Недопущение эскалации.
- Фиксация окончания войны.
Международный саммит формулы мира Зеленский предлагал провести в июле этого года, привязав мероприятие к 500-му дню полномасштабной войны.
Потенциальное проведение Глобального саммита недавно обсуждалось в Копенгагене на встрече руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с политическими советниками и советниками по нацбезопасности из Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Африки, Франции и Японии.