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Саміт формули миру. Зеленський розповів, коли очікувати на визначення дати й місця заходу
Дата та місце проведення саміту формули миру можуть бути визначені протягом одного-двох місяців. Про це 28 червня заявив президент України Володимир Зеленський, передає "Укрінформ".
За його словами, вирішення цього питання очікується на другій зустрічі на рівні безпекових і політичних радників.
"Була одна зустріч (у Копенгагені, – ред.), знаю, що впродовж місяця-двох буде друга зустрічі на тому ж рівні, на якій, будемо вірити, буде домовленість щодо дати і місця саміту", – висловився Зеленський.
Президент додав, що зустріч в Данії була успішною й дуже позитивною.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Я дуже радий, що там були представники різних країн різних континентів, які раніше балансували, а зараз хочуть миру, розуміючи, що справедливий мир повинен базуватися на нашій платформі, бо війна в Україні, але, будь ласка, з їхніми пропозиціями", – сказав він.
Нагадаємо, в листопаді 2022 року Володимир Зеленський на саміті G20 презентував формулу миру – пропозиції України, які необхідно реалізувати для закінчення російської агресії. Формула містить 10 пунктів:
- Радіаційна та ядерна безпека.
- Продовольча безпека.
- Енергетична безпека.
- Звільнення всіх полонених і депортованих.
- Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
- Виведення російських військ і припинення бойових дій.
- Відшкодування збитків.
- Негайний захист природи.
- Недопущення ескалації.
- Фіксація закінчення війни.
Міжнародний саміт формули миру Зеленський пропонував провести в липні цього року, привʼязавши захід до 500-го дня повномасштабної війни.
Потенційне проведення Глобального саміту нещодавно обговорювалося в Копенгагені на зустрічі керівника Офісу президента України Андрія Єрмака з політичними й безпековими радниками з Бразилії, Великої Британії, Данії, ЄС, Італії, Індії, Канади, Німеччини, Південної Африки, Саудівської Аравії, США, Туреччини, Франції та Японії.