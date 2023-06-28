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Саміт формули миру. Зеленський розповів, коли очікувати на визначення дати й місця заходу

Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Дата та місце проведення саміту формули миру можуть бути визначені протягом одного-двох місяців. Про це 28 червня заявив президент України Володимир Зеленський, передає "Укрінформ".

За його словами, вирішення цього питання очікується на другій зустрічі на рівні безпекових і політичних радників.

"Була одна зустріч (у Копенгагені, – ред.), знаю, що впродовж місяця-двох буде друга зустрічі на тому ж рівні, на якій, будемо вірити, буде домовленість щодо дати і місця саміту", – висловився Зеленський.

Президент додав, що зустріч в Данії була успішною й дуже позитивною.

"Я дуже радий, що там були представники різних країн різних континентів, які раніше балансували, а зараз хочуть миру, розуміючи, що справедливий мир повинен базуватися на нашій платформі, бо війна в Україні, але, будь ласка, з їхніми пропозиціями", – сказав він.

Нагадаємо, в листопаді 2022 року Володимир Зеленський на саміті G20 презентував формулу миру – пропозиції України, які необхідно реалізувати для закінчення російської агресії. Формула містить 10 пунктів:

  • Радіаційна та ядерна безпека.
  • Продовольча безпека.
  • Енергетична безпека.
  • Звільнення всіх полонених і депортованих.
  • Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
  • Виведення російських військ і припинення бойових дій.
  • Відшкодування збитків.
  • Негайний захист природи.
  • Недопущення ескалації.
  • Фіксація закінчення війни.

Міжнародний саміт формули миру Зеленський пропонував провести в липні цього року, привʼязавши захід до 500-го дня повномасштабної війни.

Потенційне проведення Глобального саміту нещодавно обговорювалося в Копенгагені на зустрічі керівника Офісу президента України Андрія Єрмака з політичними й безпековими радниками з Бразилії, Великої Британії, Данії, ЄС, Італії, Індії, Канади, Німеччини, Південної Африки, Саудівської Аравії, США, Туреччини, Франції та Японії.

Автор:
Артем Ющенко