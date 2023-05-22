Данія хоче в липні прийняти мирний саміт щодо України

Данія хотіла б у липні провести саміт щодо того, як знайти мир між Україною та Росією. Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен, передає Reuters.

Він вважає, що така зустріч потребуватиме й участі Індії, Китаю та Бразилії. За словами дипломата, на мирний саміт мають прийти не лише союзники України.

"Для початку нам потрібно докласти певних зусиль для створення глобального зобов’язання щодо організації такої зустрічі [...] Необхідно зацікавити та залучити такі країни, як Індія, Бразилія та Китай", – сказав Расмуссен, додавши, що йому "важко бачити" участь Росії в такому саміті.

"Якщо Україна визнає, що настав час провести таку зустріч, це було б фантастично. І тоді Данія, очевидно, захотіла б прийняти зустріч", – висловився урядовець.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував провести в липні міжнародний саміт, присвячений українській формулі миру. Саме того місяця буде 500 днів повномасштабної війни.