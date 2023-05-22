Дания хочет в июле принять мирный саммит касательно Украины

Дания хотела бы в июле провести саммит касательно того, как найти мир между Украиной и Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен, передает Reuters.

Он считает, что такая встреча будет нуждаться в участии и Индии, Китае и Бразилии. По словам дипломата, на мирный саммит должны прийти не только союзники.

"Для начала нам нужно приложить определенные усилия для создания глобального обязательства по организации такой встречи [...] Необходимо заинтересовать и привлечь такие страны, как Индия, Бразилия и Китай", – сказал Расмуссен, добавив, что ему "трудно видеть" участие России в таком саммите.

"Если Украина признает, что пора провести такую встречу, это было бы фантастически. И тогда Дания, очевидно, захотела бы принять встречу", – высказался чиновник.

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил провести в июле международный саммит, посвященный украинской формуле мира. Именно в том месяце будет 500 дней полномасштабной войны.