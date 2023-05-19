Дания готова помочь с обучением украинских пилотов управлять истребителями F-16: что известно

Дания готова оказать помощь Украине в вопросе подготовки украинских пилотов на западных истребителях F-16.

Об этом сообщил и.о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

"Позитивно, что есть поддержка подготовки украинских пилотов F-16. Вместе с близкими союзниками Дания работала для этого. С датской стороны мы готовы оказать поддержку. Сейчас мы согласуем дальнейшие детали вместе с ближайшими союзниками", – отметил он.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, который 19 мая находится с визитом в Дании, поблагодарил Троэльса Лунда Поульсена за такое решение.

"Дания готова учить украинских пилотов управлять истребителями F-16! Дания уже в ближайшее время начинает обсуждать конкретный план обучения наших пилотов. И для Дании это будет приоритетная задача", - сообщил он.

Накануне США сообщили, что вместе с союзниками намерены создать коалицию для передачи Украине истребителей F-16.

Эта информация появилась сразу после заявления Байдена, что Вашингтон поддерживает совместные усилия с союзниками и партнерами по обучению украинских пилотов на самолетах F-16.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Риши Сунак в Twitter отметил, что Лондон будет работать вместе с США и Нидерландами, Бельгией и Данией, чтобы Украина получила боевую авиацию.