Данія готова допомогти з навчанням українських пілотів керувати винищувачами F-16: що відомо

Данія готова надати допомогу Україні у питанні підготовки українських пілотів на західних винищувачах F-16.

Про це повідомив в.о. міністра оборони Данії Троельс Люнд Поульсен.

"Позитивно, що є підтримка підготовки українських пілотів F-16. Разом із близькими союзниками Данія працювала для цього. З данської сторони ми готові надати підтримку. Зараз ми узгодимо подальші деталі разом із найближчими союзниками", - зазначив він.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, який 19 травня знаходиться з візитом у Данії, подякував Троельсу Люнд Поульсену за таке рішення.

"Данія готова навчати українських пілотів керувати винищувачами F-16! Данія вже найближчим часом розпочинає обговорювати конкретний план навчання наших пілотів. І для Данії це буде пріоритетне завдання", - повідомив він.

Напередодні США повідомили, що разом з союзниками мають намір створити коаліцію для передачі Україні винищувачів F-16.

Ця інформація з'явилася відразу після заяви Байдена, що Вашингтон підтримує спільні зусилля з союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів на літаках F-16.

В свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак в Twitter зазначив, що Лондон працюватиме разом із США та Нідерландами, Бельгією та Данією, щоб Україна отримала бойову авіацію.