Португалія приєдналася до авіаційної коаліції: які обов'язки готова взяти на себе

Міністр закордонних справ Португалії Жуан Гомес Кравіньйо та міністерка оборони Елена Каррейраш під час зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою у Лісабоні офіційно заявили, що Португалія готова долучитися до авіаційної коаліції.

Про це 19 травня повідомила пресслужба МЗС.

Зокрема, це рішення означає, що Португалія готова взяти на себе обов'язки з участі у процесі навчання українських пілотів.

"Португалія продемонструвала лідерство, долучившись до танкової коаліції. Враховуючи інтенсифікацію російських ракетних обстрілів українських міст і сіл, критично важливо, аби Україна мала спроможність скинути Росію з українського неба", — зауважив Кулеба.

Сторони також обговорили шлях України до НАТО. Глави МЗС України та Португалії скоординували позиції в контексті підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі.

Напередодні США повідомили, що разом з союзниками мають намір створити коаліцію для передачі Україні винищувачів F-16.

Ця інформація з'явилася відразу після заяви Байдена, що Вашингтон підтримує спільні зусилля з союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів на літаках F-16.

В свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак в Twitter зазначив, що Велика Британія працюватиме разом із США та Нідерландами, Бельгією та Данією, щоб Україна отримала бойову авіацію.