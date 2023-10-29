Обговорення української формули миру: стали відомі результати зустрічі на Мальті

На Мальті 28 жовтня відбулася відбулася третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо імплементації української формули миру. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що під час обгворення, до якого долучилися дипломати з 66 країн та міжнародних організацій, увагу зосередили на пʼяти з 10 аспектах формули миру:

ядерна та радіаційна безпека;

продовольча безпека;

енергетична безпека;

звільнення всіх полонених і депортованих осіб;

відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Члени міжнародної робочої групи й міністр енергетики України Герман Галущенко презентували план щодо ядерної та радіаційної безпеки, який має на меті повне виведення російського військового та цивільного персоналу, зброї та обладнання з території Запорізької АЕС і передачу контролю над станцією Україні. План передбачає:

посилення ролі Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) в контролі за дотриманням правил експлуатації ядерних установок;

визначення технічних умов для безпечного повернення ЗАЕС під контроль України;

вивчення механізмів відповідальності за невиконання міжнародно визнаного принципу ядерної безпеки.

Також було розглянуто план реалізації пункту щодо енергетичної безпеки, в якому йдеться про розробку моделі енергетичної стійкості.

Своєю чергою міністерка економіки Юлія Свириденко спільно з представниками міжнародної робочої групи презентувала план, який передбачає встановлення міжнародних гарантій безпеки для безперебійного постачання продовольства. Для цього пропонується:

посилити захист портової та логістичної інфраструктури в Україні;

забезпечити розмінування морських шляхів у Чорному морі;

забезпечити необхідну підтримку страхування суден і вантажів, що перевозяться до та з морських портів України тощо.

За участю уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця презентовано план щодо повернення депортованих українських дітей, цивільних заручників і військовополонених. У ньому йдеться про:

створення міжнародної моніторингової групи та визначення механізму збору інформації про депортованих дітей, цивільних заручників і військовополонених, отримання доступу до місць їх утримання;

додаткові санкції проти Росії та її офіційних осіб за порушення міжнародного гуманітарного права;

міжнародний тиск на Росію з метою надання ООН та Міжнародному комітету Червоного Хреста безперешкодного доступу до полонених тощо.

План щодо реалізації пункту про дотримання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку презентували заступник міністра закордонних справ Микола Точицький і народна депутатка Галина Михайлюк.

Цей план має на меті вдосконалення наявних механізмів реалізації базового принципу поваги до територіальної цілісності та суверенітету, закріпленого в Статуті ООН.

Для досягнення цих цілей пропонується сконцентрувати зусилля на:

реформі Ради Безпеки ООН та обмеженні права вето;

посиленні ролі Міжнародного суду ООН;

створенні системи раннього попередження про дії, що порушують суверенітет і територіальну цілісність держав.

Формула миру: що передбачається

У листопаді 2022 року Володимир Зеленський на саміті G20 презентував формулу миру – пропозиції України, які необхідно реалізувати для закінчення російської агресії. Крім вищезазначених пунктів, формула містить такі:

виведення російських військ і припинення бойових дій;



відшкодування збитків;

негайний захист природи;

недопущення ескалації;

фіксація закінчення війни.

Тоді президент наголошував, що не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю.