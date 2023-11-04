У Зеленського прокоментували скандал зі звільненням командувача ССО

В Офісі президента заявляють, що Володимир Зеленський звільнив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка за поданням міністра оборони Рустема Умєрова.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Роман Машовець у коментарі "Українській правді".

На Банковій підтвердили, що Хоменка звільнили без подання від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

«Президент звільнив командувача ССО ЗСУ Хоменка за поданням міністра оборони Умерова. Таке подання було отримано Офісом президента згідно з чинним законодавством", - заявив Машовець.

Звільнення командувача Сил спеціальних операцій

Звільнений у п'ятницю з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України Віктор Хоренко заявляє, що дізнався про це рішення президента Володимира Зеленського з повідомлень засобів масової інформації.

Він уточнив, що Залужний викликав його та запитав, чи він "в курсі ситуації", на що Хоренко, за його ж словами, відповів, що не володіє інформацією. Судячи зі слів екскомандувача ССО, він вважає, що Залужний також не знав про причини намірів його звільнити.

Також Хоренко спростував заяву Зеленського у вечірньому відеозверненні про те, що нібито продовжить виконувати спеціальні завдання у складі Головного управління розвідки Міністерства оборони. Як заявив генерал, він "ще остаточно не визначався".

"Офіс президента демонстративно образив генерала, причини цієї неповаги президент навіть не вважає за необхідне пояснювати військовим та суспільству. Заміна командувача ССО пов'язана з політичними інтригами, а не продиктована військовою необхідністю, інакше б Залужного запитали. Таким чином Офіс президента свідомо послаблює вплив в армії Залужного", - вважає головний редактор видання "Цензор нет" Юрій Бутусов.

На його думку, кадрові рішення на себе перебирає сам Зеленський та його офіс, тобто Андрій Єрмак.

"Зеленський боїться Залужного як можливого конкурента на майбутніх виборах. Зміна командувача ССО ЗСУ без погодження з самим головнокомандувачем може бути попередженням про кадрові рішення як по інших вищих керівниках армії так і по самому Залужному", - припускає Бутусов.