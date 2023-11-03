Екскомандувач ССО Хоренко "дізнався про звільнення зі ЗМІ" та заперечив заяву Зеленського про нову посаду

Звільнений у п'ятницю з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України Віктор Хоренко заявляє, що дізнався про це рішення президента Володимира Зеленського з повідомлень засобів масової інформації.

Про це він сказав під час аудіовключення на токшоу УП. При цьому Хоренко також заявляє, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив йому, що не робив подання на його звільнення.

"Причини особисто не знаю. Скажу так: дізнався про це із засобів масової інформації. Спілкувався також з головнокомандувачем, який також пояснити мені цього не зміг. Я розумію, що подання повинен був подавати головком, але він мені відповів, що такого не робив. Звісно, не розумію, що сталося", - заявив генерал.

Він уточнив, що Залужний викликав його та запитав, чи він "в курсі ситуації", на що Хоренко, за його ж словами, відповів, що не володіє інформацією. Судячи зі слів екскомандувача ССО, він вважає, що Залужний також не знав про причини намірів його звільнити.

На запитання ж до Хоренка, чи намагався він зв’язатися з Офісом президента для прояснення ситуації, той заявив, що йому такого доступу офіційно не дають. За його словами, особи, які відповідальні за комунікацію із ЗСУ, йому "на даний час такої інформації не дали". Також він не зміг відповісти, чи зв'язувався щодо цього з ОП Залужний.

"Перш за все треба, я вважаю, спілкуватися з людьми і пояснювати деякі ситуації. Ми працюємо багато де на лінії фронту, плануємо ряд операцій. Зараз безпосередньо ви знаєте, що Авдіївський напрямок - один з основних: також планували операції. Але я так розумію, що є люди, які краще будуть виконувати ці завдання", - додав генерал.

Натомість він дав зрозуміти, що до нього з боку керівника ЗСУ претензій щодо ймовірних невдач на фронті немає і, більш того, "на певних напрямках" успіхи якраз є.

"Ні, питання про це взагалі не йшло, і як я спілкувався з Валерієм Федоровичем, він сказав, що до мене питань щодо виконання завдань немає. Ми вдало працюємо на певних напрямках, і в даному випадку це також для мене питання", - сказав Хоренко.

Стосовно ймовірних конфліктів з кимость з ОП він заявив лише, що "хай визначені особи дадуть на це відповідь". Із новопризначеним же керівником ССО Сергієм Лупанчуком він після його призначення ще не спілкувався.

При цьому Хоренко, по суті, спростував заяву Зеленського у вечірньому відеозверненні про те, що нібито продовжить виконувати спеціальні завдання у складі Головного управління розвідки Міністерства оборони. Як заявив генерал, він "ще остаточно не визначався".