Экс-командующий ССО Хоренко "узнал об увольнении из СМИ" и опроверг заявление Зеленского о новой должности

Уволенный в пятницу с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Виктор Хоренко заявляет, что узнал об этом решении президента Владимира Зеленского из сообщений средств массовой информации.

Об этом он сказал в ходе аудиовключения на токшоу УП. При этом Хоренко также заявляет, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил ему, что не подавал представление о его увольнении.

"Причины лично не знаю. Скажу так: узнал об этом из средств массовой информации. Общался также с главнокомандующим, который также объяснить мне этого не смог. Я понимаю, что представление должен был подавать главком, но он мне ответил, что такого не делал. Конечно, не понимаю, что произошло", – заявил генерал.

Он уточнил, что Залужный вызвал его и спросил, "в курсе ли он ситуации", на что Хоренко, по его же словам, ответил, что информацией не владеет. Судя по словам экскомандующего ССО, он считает, что Залужный также не знал о причинах намерений его уволить.

На вопрос же Хоренко, пытался ли он связаться с Офисом президента для прояснения ситуации, тот заявил, что ему такого доступа официально не дают. По его словам, лица, ответственные за коммуникацию с ВСУ, ему "в настоящее время такой информации не дали". Также он затруднился ответить, связывался ли по этому поводу с ОП Залужный.

"Прежде всего надо, я считаю, общаться с людьми и объяснять некоторые ситуации. Мы работаем много где на линии фронта, планируем ряд операций. Сейчас непосредственно вы знаете, что Авдеевское направление – одно из основных: тоже планировали операции. Но я так понимаю, что есть люди, которые будут лучше выполнять эти задачи", - добавил генерал.

В то же время он дал понять, что к нему со стороны руководителя ВСУ претензий по поводу вероятных неудач на фронте нет и, более того, "на определенных направлениях" успехи как раз есть.

"Нет, вопрос об этом вообще не шел, и как я общался с Валерием Федоровичем, он сказал, что ко мне вопросов по выполнению задач нет. Мы удачно работаем на определенных направлениях, и в данном случае это тоже для меня вопрос", - сказал Хоренко.

Относительно вероятных конфликтов с кем-то из ОП он заявил лишь, что "пусть определенные лица ответят на это". С новым же руководителем ССО Сергеем Лупанчуком он после его назначения еще не общался.

При этом Хоренко, по сути, опроверг заявление Зеленского в вечернем видеообращении, что якобы продолжит выполнять специальные задачи в составе Главного управления разведки Министерства обороны. Как заявил генерал, он "еще окончательно не определялся".