Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 3 ноября, уволил Виктора Хоренко с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Вместо него должность занял Сергей Лупанчук.

Соответствующие указы №727/2023 и №728/2023 опубликованы на сайте Офиса президента.

"Уволить Хоренко Виктора Александровича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе №727/2023.

Виктор Хоренко – генерал-майор, участник русско-украинской войны. Был назначен на должность командующего Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины 25 июля 2022 года.

Другим указом №728/2023 Зеленский назначил нового командующего Сил специальных операций.

"Назначить полковника Лупанчука Сергея Константиновича командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины", - говорится в документе.

В открытых источниках пока нет никаких данных о Лапанчуке и его работе в ВСУ.

СПРАВКА:

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины – это отдельный род сил Вооруженных сил Украины, в состав которого входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций.

Они комплектуются специально обученными специалистами, имеющими специальные возможности в сфере разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций.