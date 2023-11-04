У Зеленского прокомментировали скандал с увольнением командующего ССО

В Офисе президента заявляют, что Владимир Зеленский уволил командующего Сил специальных операций ВСУ Виктора Хоренко по представлению министра обороны Рустема Умерова.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец в комментарии "Украинской правде".

На Банковой подтвердили, что Хоменко уволили без представления от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Президент уволил командующего ССО ВСУ Хоменко по представлению министра обороны Умерова. Такое представление было получено Офисом президента согласно действующему законодательству", - заявил Машовец.

Увольнение командующего Сил специальных операций

Уволенный в пятницу с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Виктор Хоренко заявляет, что узнал об этом решении президента Владимира Зеленского из сообщений средств массовой информации.

Он уточнил, что Залужный вызвал его и спросил, "в курсе ли он ситуации", на что Хоренко, по его же словам, ответил, что не владеет информацией. Судя по словам экс-командующего ССО, он считает, что Залужный также не знал о намерении его уволить.

Хоренко также опроверг заявление Зеленского в вечернем видеообращении о том, что якобы продолжит выполнять специальные задачи в составе Главного управления разведки Министерства обороны. Как заявил генерал, он "еще окончательно не определялся".

"Офис президента демонстративно оскорбил генерала, причины этого неуважения президент даже не считает необходимым объяснять военным и обществу. Замена командующего ССО связана с политическими интригами, а не продиктована военной необходимостью, иначе Залужного спросили бы. Таким образом Офис президента сознательно ослабляет влияние в армии Залужного", - считает главный редактор издания "Цензор нет" Юрий Бутусов.

По его мнению, кадровые решения на себя берет сам Зеленский и его офис, то есть Андрей Ермак.

"Зеленский боится Залужного как возможного конкурента на предстоящих выборах. Смена командующего ССО ВСУ без согласования с самим главнокомандующим может быть предупреждением о кадровых решениях как по другим высшим руководителям армии так и по самому Залужному", - предполагает Бутусов.