РФ відправляє найосвіченіших командирів на небезпечні ділянки фронту, - ISW

Російське військове командування відправляє найбільш здібних командирів і військовослужбовців на найнебезпечніші ділянки фронту в Україні замість того, щоб використовувати їх для підготовки нещодавно мобілізованих солдатів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські військові блогери продовжують критикувати російське військове командування за те, що воно не спромоглося налагодити довгострокову підготовку мобілізованих, відправляючи на фронт кваліфікованих командирів і солдатів.

Натомість новобранців навчають недосвідчені кар’єристи та офіцери.

"Росія продовжує лише вчитися на своїх помилках ціною значних втрат, а російське військове командування не навчає новий особовий склад ефективній тактиці, яку застосовують компетентні командири та військовослужбовці", - підкреслили в ISW.

Так, один військовий блогер заявив, що російське військове командування відправляє найбільш здібних командирів і військовослужбовців на найнебезпечніші ділянки фронту в Україні замість того, щоб використовувати їх для підготовки нового поповнення армії РФ.

Російський блогер стверджував, що Росії необхідно вирішити цю проблему на системному рівні, інакше новосформовані підрозділи повторять колишні російські помилки на передовій.

Інший російський так званий воєнкор зазначив, що Росії потрібні досвідчені військовослужбовці, які викладатимуть у випускних класах військових училищ, оскільки випускники вивчають лише теорію і не отримують практики у сучасній війні.

Блогер натякнув, що є проблеми з російською військовою теорією та відсутністю належної підготовки офіцерів, оскільки генерали та офіцери, які отримують викладацькі посади, не мають бойового досвіду і дбають лише про власний кар’єрний ріст.

Він дійшов висновку, що погане управління російськими операціями на Авдіївському напрямку та поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) свідчить про те, що російські генерали не думають про благополуччя армії РФ у довгостроковій перспективі.

Зауважимо, за даними розвідки Британії, атаки росіян на Авдіївському напрямку призвели до збільшення втрат окупантів на 90%.

Також у британській розвідці повідомляли, що моральний дух особового складу окупаційної армії країни-агресора РФ перебуває на низькому рівні, а непідготовлені мобілізовані солдати неспроможні до ефективного наступу.

Російські загарбники страждають від посттравматичного стресового розладу через відсутність турботи про психічне здоров’я та недостатню ротацію на фронті.