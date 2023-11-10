ВСУ перерезали дорогу Олешки-Новая Каховка на левом берегу Херсонщины – ISW

Силы обороны перерезали дорогу Олешки-Новая Каховка в Херсонской области и создали дополнительные логистические проблемы российским оккупантам в этом направлении.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Так, 9 ноября российские военные блоггеры заявили, что ВСУ установили контроль над новыми позициями в Крынках (30 км северо-восточнее города Херсона и 2 км от реки Днепр) и вели штурм российских позиций к югу и юго-западу от населенного пункта.

Так называемые российские военкоры утверждали, что украинские войска продвинулись к лесным массивам к югу от Крынок, а также атаковали вблизи населенных пунктов Пойма, Песчановка и Подстепное и пытаются закрепить позиции между Подстепным и Казачьими Лагерями.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что украинские войска по состоянию на 9 ноября установили непрерывный контроль над позициями от Антоновского железнодорожного моста к северу от Поймы до Антоновского проездного моста к северу от Олешек (7 км к югу от Херсона и 4 км от Днепра) и перерезали дорогу Олешки-Новая Каховка (53 км северо-восточнее города Херсона) по меньшей мере в двух районах.

Как считают аналитики ISW, российскому военному командованию, вероятно, будет трудно передислоцировать боеспособное подкрепление для ответа на продолжающиеся украинские операции в Херсонской области, одновременно проводя оборонные операции в Запорожской области и поддерживая другие наступательные действия на востоке Украины.

"Российское командование, вероятно, столкнется со значительными трудностями при передислокации подразделений из других участков фронта, если относительно российских формирований и незадействованных российских сил на Херсонском направлении окажется недостаточно для ответа на украинские операции на восточном берегу Днепра", - подчеркнули в ISW.

Аналитики добавляют, что передислокация значительных частей подразделений из Запорожской области, вероятно, сорвала бы российские оборонные операции там. Кроме того, российские войска продолжают накапливать силы для поддержки наступательных операций под Авдеевкой и Харьковской и Луганской областях.

"Любая потенциальная российская передислоковка на Херсонское направление, скорее всего, снизит способность России поддерживать эти операции и усилия", - констатируют в ISW.

ВСУ удалось захватить позиции на левом берегу Херсонской области

Ранее сообщалось, что подразделения двух украинских бригад морской пехоты предположительно 17-18 октября пересекли реку Днепр и высадились на левый берег Херсонщины.

Пока украинские военные продолжают осуществлять наступательные операции на левом берегу Днепра и удерживают позиции в одной части Крынок, несмотря на попытки России оттеснить украинских военных с восточного берега реки Днепр.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины перебросили бронетехнику на левый берег Херсонской области. Сейчас там может действовать до нескольких сотен украинских защитников.