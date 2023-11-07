ЗСУ розширили контроль на лівому березі Херсонщини – ISW

Українські військові змогли розширити контроль над своїми позиціями на східному березі Дніпра у Херсонській області, а саме – північ від Підстепного, що знаходиться за 17 км на схід від Херсона.

Про це повідомляють у Інституті вивчення війни (ISW)

Згідно з повідомленням, станом на 6 листопада українські війська зберегли свої позиції на східному (лівому) березі Херсонської області та утримують позиції в одній частині Кринок, незважаючи на спроби Росії відтіснити українські сили зі східного берега річки Дніпро.

Також є інформація про те, що українські війська відбили російську атаку поблизу Кринок, попри постійні обстріли з боку російського 177-го полку морської піхоти.

ISW пише, що російське керівництво намагається витіснити ЗСУ із займаних позицій тому планує направити туди додаткові сили у штрафних військових підрозділів "Шторм-З.

Американські аналітики додають, що українські війська вели контрнаступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. При цьому, українські сили здійснили контратаку поблизу Красногорівки (6 км на північний захід від Авдіївки) між 3 та 5 листопада, змусивши російські війська відступити від частини залізничної колії в цьому районі.

Також в ISW є інформація про те, що українські сили успішно тиснуть на російські війська біля Степового та ресторану "Царська охота" на південь від Авдіївки.

Нагадаємо, підрозділи двох українських бригад морської піхоти 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег Херсонщини.