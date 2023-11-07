ВСУ расширили контроль на левом берегу Херсонщины – ISW

Украинские военные смогли расширить контроль над своими позициями на восточном берегу Днепра в Херсонской области, а именно – на севере Подстепного, который находится в 17 км к востоку от Херсона.

Об этом сообщают в Институте изучения войны (ISW)

Согласно сообщению, на 6 ноября украинские войска сохранили свои позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области и удерживают позиции в одной части Крынок, несмотря на попытки России оттеснить украинские силы с восточного берега реки Днепр.

Также есть информация о том, что украинские войска отбили российскую атаку близ Кринок, несмотря на постоянные обстрелы со стороны российского 177 полка морской пехоты.

ISW пишет, что российское руководство пытается вытеснить ВСУ с занимаемых позиций, поэтому планирует направить туда дополнительные силы в штрафные военные подразделения "Шторм-З".

Американские аналитики добавляют, что украинские войска вели контрнаступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области. При этом украинские силы осуществили контратаку вблизи Красногоровки (6 км северо-западнее Авдеевки) между 3 и 5 ноября, заставив российские войска отступить от части железнодорожного пути в этом районе.

Также в ISW есть информация о том, что украинские силы успешно давят на российские войска возле Степного и ресторана "Царская охота" к югу от Авдеевки.

Напомним, подразделения двух украинских бригад морской пехоты 17-18 октября пересекли реку Днепр и высадились на левый берег Херсонщины.