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ВСУ расширили контроль на левом берегу Херсонщины – ISW
Украинские военные смогли расширить контроль над своими позициями на восточном берегу Днепра в Херсонской области, а именно – на севере Подстепного, который находится в 17 км к востоку от Херсона.
Об этом сообщают в Институте изучения войны (ISW)
Согласно сообщению, на 6 ноября украинские войска сохранили свои позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области и удерживают позиции в одной части Крынок, несмотря на попытки России оттеснить украинские силы с восточного берега реки Днепр.
Также есть информация о том, что украинские войска отбили российскую атаку близ Кринок, несмотря на постоянные обстрелы со стороны российского 177 полка морской пехоты.Подписывайтесь на наш Telegram канал
ISW пишет, что российское руководство пытается вытеснить ВСУ с занимаемых позиций, поэтому планирует направить туда дополнительные силы в штрафные военные подразделения "Шторм-З".
Американские аналитики добавляют, что украинские войска вели контрнаступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области. При этом украинские силы осуществили контратаку вблизи Красногоровки (6 км северо-западнее Авдеевки) между 3 и 5 ноября, заставив российские войска отступить от части железнодорожного пути в этом районе.
Также в ISW есть информация о том, что украинские силы успешно давят на российские войска возле Степного и ресторана "Царская охота" к югу от Авдеевки.
Напомним, подразделения двух украинских бригад морской пехоты 17-18 октября пересекли реку Днепр и высадились на левый берег Херсонщины.