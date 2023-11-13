Кремль планирует заблокировать VPN-сервисы для усиления цензуры - ISW

Кремль пытается усилить контроль над российским информационным пространством посредством блокировки VPN-сервисов.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 12 ноября Министерство цифрового развития России предложило блокировать только службы виртуальной частной сети (VPN), которые "экспертная комиссия" определит угрожающими россиянам, которые пытаются обходить цензуру и анонимизировать себя в Интернете.

Таким образом, Министерство цифрового развития России планирует помешать усилиям российского правительства ограничить доступ к информации в Интернете, опасаясь, что российские власти просто признают все VPN-сервисы угрожающими и заблокируют их.

Российское правительство недавно объявило о запрете услуг, предоставляющих виртуальные и временные мобильные номера, начиная с 1 сентября 2024 года.

Как подчеркивают в ISW, россияне до сих пор имеют возможность использовать эти мобильные номера в сочетании с VPN-сервисами для чтения новостных сайтов, которые заблокированы в РФ из-за цензуры.

"Российское правительство вряд ли позволит любым VPN работать в России, что позволило бы россиянам обойти попытки цензуры и скрывать свои действия в Интернете от власти", – констатируют аналитики ISW.

Отметим, что Кремль активно подавляет антивоенные настроения среди россиян и усиливает пропаганду на оккупированных территориях. Так, Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК) открыла франшизу и начала вещание во временно оккупированном Донецке для того, чтобы установить контроль над информационным пространством и навязать жителям Донбасса свой взгляд на войну.

Также Министерство обороны страны-агрессора РФ возвращается к более ограниченному освещению войны в Украине и усиливает цензуру по поводу информации о ситуации на фронте.