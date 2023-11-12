ВСУ продвинулись на Мелитопольском направлении – ISW

11 ноября украинские войска продолжили контрнаступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись вперед. Они атаковали силы русских к северо-западу от Вербового (10 км к востоку от Роботиного) и вблизи Новопокровки (13 км к северо-востоку от Роботиного) и заставили русские войска отойти с тактических высот в Вербовой и вдоль дороги Новопокровка-Роды.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Украинские войска атаковали вблизи Поймы (10 км юго-восточнее Херсона) и Песчановки (13 км юго-восточнее Херсона) и имели частичный успех в лесных массивах к югу от Крынок (30 км северо-восточнее Херсона), где продолжаются бои. Сообщается, что российским войскам удалось захватить группу украинских военнопленных у Кринок.

Согласно сообщению, украинские силы наступали в дельте реки Днепр юго-западнее Херсона. Геолокационные кадры, опубликованные 9 ноября, показывают, как российские войска пытаются отбиваться и наносят удары по украинским войскам в северо-восточной части острова Беллогрудный, примерно в 10 км юго-западнее Херсона.

ISW пишет, что россияне жалуются на недостатки систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ПВО, усложняющие их способность отражать украинские атаки.

11 ноября российские войска также попытались наступать в западной части Запорожской области, но ни одного подтвержденного продвижения не совершили. Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Роботиного.

Российские источники также утверждали, что российские силы отразили украинские атаки вблизи Роботиного и Копани (5 км северо-западнее Роботиного), но в ISW не наблюдали визуальных доказательств.

Напомним, ранее ISW писал, что Силы обороны перерезали дорогу Олешки-Новая Каховка в Херсонской области и создали дополнительные логистические проблемы российским оккупантам в этом направлении.