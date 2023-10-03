Кремль придушує антивоєнні настрої серед росіян, - розвідка Британії

У Росії влада успішно використовує визначення “іноземного агента” як інструмент для маніпулювання громадською думкою для просування антизахідних і кремлівських наративів.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що Центр вивчення громадської думки оприлюднив результати опитування росіян щодо ставлення до людей та організацій, зареєстрованих як "іноземні агенти".

Так, 61% опитаних вважають їх “зрадниками”, які “поширюють брехню” про Росію.

"Після повномасштабного вторгнення в Україну Росія розширила законодавство про іноземних агентів. Ці заходи суттєво звужують інформаційний простір усередині РФ, через що стає дедалі важче сформулювати будь-яку точку зору, у тому числі з інакомисленням щодо війни, яка відхиляється від офіційної лінії Кремля", - підкреслюють у розвідці Британії.

Зауважимо, раніше розвідка Британії повідомляла, що Кремль посилює пропаганду на окупованих територіях. Так, Всеросійська державна телерадіокомпанія (ВГТРК) відкрила франшизу та почала мовлення у тимчасово окупованому Донецьку для того, щоб встановити контроль над інформаційним простором та нав'язати жителям Донбасу свій погляд на війну.