Кремль подавляет антивоенные настроения среди россиян, – разведка Британии

В России власти успешно используют определение "иностранного агента" как инструмент для манипулирования общественным мнением для продвижения антизападных и кремлевских нарративов.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что Центр изучения общественного мнения обнародовал результаты опроса россиян по отношению к людям и организациям, зарегистрированным как "иностранные агенты".

Так, 61% опрошенных считают их "изменниками", которые "распространяют ложь" о России.

"После полномасштабного вторжения в Украину Россия расширила законодательство об иностранных агентах. Эти меры существенно сужают информационное пространство внутри РФ, из-за чего становится все труднее сформулировать любую точку зрения, в том числе с инакомыслием по поводу войны, отклоняющейся от официальной линии Кремля", – подчеркивают в разведке Британии.

Напомним, ранее разведка Британии сообщала, что Кремль усиливает пропаганду на оккупированных территориях. Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК) открыла франшизу и начала вещание во временно оккупированном Донецке для того, чтобы установить контроль над информационным пространством и навязать жителям Донбасса свой взгляд на войну.