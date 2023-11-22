У РФ намагаються вгамувати істерику через операцій ЗСУ на лівому березі Херсонщини, - ISW

Міністерство оборони РФ та чиновники намагаються вгамувати істерику в російському інформаційному просторі через українські операції на лівому березі Дніпра Херсонської області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу виступив на колегії Міноборони Росії 21 листопада і заявив, що російські війська перешкоджали всім спробам України провести успішні "десантні операції на Херсонському напрямку". Далі Шойгу заявив, що російські війська завдають начебто "колосальних" втрат ЗСУ.

"Заява Шойгу, ймовірно, є спробою применшити стурбованість деяких російських військових блогерів щодо нездатності Росії рішуче відбити українські атаки на східному березі Дніпра, але навряд чи заспокоїть нарікання, які постійно зростають у російському інформаційному просторі", - зауважили в ISW.

Аналітики зауважують, що російські військові блогери продовжують визнавати українську присутність на лівому березі Херсонської області та скаржаться, що російські війська не в змозі придушити українські операції в цьому районі.

Так, один російський блогер заявив, що українські війська знищили цілу російську штурмову групу під Кринками (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від річки Дніпро).

17 листопада російське інсайдерське джерело заявило, що в результаті українського удару загинуло 76 росіян у 1-му батальйоні 35-ї ОМСБр (41-а загальновійськова армія ЦВО), які намагалися провести "відволікаючий маневр" у Скадовському районі на східному березі Херсонської області.

Як повідомляється, російський військовослужбовець 810-ї окремої морської піхотної бригади (Чорноморський флот), яка діє поблизу Кринок, заявив у відео, розповсюдженому 21 листопада, що російські військові змушують військовослужбовців, які ще не одужали від поранень, проводити штурми.

Інший російський солдат стверджував, що російські війська в районі Кринок не мають розвідувальних безпілотників, що сповільнює їхні рухи та створює ризик українських атак. Він також заявив, що окупанти в районі Кринок не мають вогневої підтримки, оскільки артилерійські та мінометні підрозділи швидко змінили місце розташування після "кількох пострілів", щоб ухилитися від контрбатарейного вогню. Російський військовий повідомив, що його частина практично не взаємодіє з іншими, які діють поблизу, і що штаб російського командування на херсонському напрямку будує невдалі плани, оскільки отримує невірну та запізнілу інформацію.

Крім того, деякі російські Telegram-канали безуспішно намагаються сконцентрувати критику російських операцій на Херсонському напрямку на командувачі російського угруповання військ "Дніпро" Михайлі Теплинському. Натомість аналітики вважають, що окупанти не реагують на заяви Шойгу, і ISW не спостерігає жодних значних змін у Херсонській області, які спричинили ці скарги.

ЗСУ вдалося захопити позиції на лівому березі Херсонської області

Раніше повідомлялося, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег Херсонщини.

Збройні сили України перекинули бронетехніку на лівий берег Херсонської області. Наразі там може діяти до кількох сотень українських захисників.

Також ЗСУ перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка у Херсонській області та створили додаткові логістичні проблеми російським окупантам на цьому напрямку.

А 13 листопада кремлівське агенство ТАСС і російське державне ЗМІ РІА Новини опублікували повідомлення, в яких стверджується, що командування російського угруповання військ "Дніпро" (наразі діє на східному березі Херсонської області) вирішило перекинути війська на невизначені "більш вигідні позиції" на схід від Дніпра, але відкликали повідомлення за лічені хвилини.

20 листопада українські військові продовжували наступальні операції на східному березі Херсонської області та просунулися вперед. Вони розширили зону контролю в західній частині Кринок. Натомість окупанти замінували територію навколо Кринок та зводять багаторівневі укріплення.