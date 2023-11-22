В РФ пытаются унять истерику из-за операций ВСУ на левом берегу Херсонщины, - ISW

Министерство обороны РФ и чиновники пытаются унять истерику в российском информационном пространстве из-за украинских операций на левом берегу Днепра Херсонской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил на коллегии Минобороны России 21 ноября и заявил, что российские войска препятствовали всем попыткам Украины провести успешные "десантные операции на Херсонском направлении". Далее Шойгу заявил, что российские войска наносят якобы "колоссальные" потери ВСУ.

"Заявление Шойгу, вероятно, является попыткой приуменьшить обеспокоенность некоторых российских военных блоггеров по поводу неспособности России решительно отразить украинские атаки на восточном берегу Днепра, но вряд ли успокоит постоянно растущие нарекания в российском информационном пространстве", - отметили в ISW.

Аналитики отмечают, что российские военные блоггеры продолжают признавать украинское присутствие на левом берегу Херсонской области и жалуются, что российские войска не могут подавить украинские операции в этом районе.

Так, один российский блоггер заявил, что украинские войска уничтожили целую российскую штурмовую группу под Крынками (30 км северо-восточнее Херсона и 2 км от реки Днепр).

17 ноября российский инсайдерский источник заявил, что в результате украинского удара погибли 76 россиян в 1-м батальоне 35-й ОМСБр (41-я общевойсковая армия ЦВО), пытавшихся провести "отвлекающий маневр" в Херсонском районе на восточном берегу.

Как сообщается, российский военнослужащий 810-й отдельной морской пехотной бригады (Черноморский флот), действующей вблизи Кринок, заявил в видео, распространенном 21 ноября, что российские военные заставляют еще не оправившихся от ранений военнослужащих проводить штурмы.

Другой российский солдат утверждал, что у российских войск в районе Крынок нет разведывательных беспилотников, что замедляет их движения и создает риск украинских атак. Он также заявил, что оккупанты в районе Крынок не имеют огневой поддержки, поскольку артиллерийские и минометные подразделения быстро изменили местоположение после "нескольких выстрелов", чтобы уклониться от контрбатарейного огня. Российский военный сообщил, что его часть практически не взаимодействует с другими действующими поблизости и что штаб российского командования на херсонском направлении строит неудачные планы, поскольку получает неверную и запоздалую информацию.

Кроме того, некоторые российские Telegram-каналы безуспешно пытаются сконцентрировать критику российских операций на Херсонском направлении на командующего российской группировкой войск "Днепр" Михаила Теплинского. В то же время аналитики считают, что оккупанты не реагируют на заявления Шойгу, и ISW не наблюдает никаких значительных изменений в Херсонской области, которые повлекли эти жалобы.

ВСУ удалось захватить позиции на левом берегу Херсонской области

Ранее сообщалось, что подразделения двух украинских бригад морской пехоты предположительно 17-18 октября пересекли реку Днепр и высадились на левый берег Херсонщины.

Вооруженные силы Украины перебросили бронетехнику на левый берег Херсонской области. Сейчас там может действовать до нескольких сотен украинских защитников.

Также ВСУ перерезали дорогу Олешки-Новая Каховка в Херсонской области и создали дополнительные логистические проблемы российским оккупантам на этом направлении.

А 13 ноября кремлевское агентство ТАСС и российское государственное СМИ РИА Новости опубликовали сообщения, в которых утверждается, что командование российской группировки войск "Днепр" (сейчас действует на восточном берегу Херсонской области) решило перебросить войска на неопределенные "более выгодные позиции" восточнее Днепра, но отозвали сообщения за считанные минуты.

20 ноября украинские военные продолжали наступательные операции на восточном берегу Херсонской области и продвинулись вперед. Они расширили зону контроля в западной части Крынок. В ответ оккупанты заминировали территорию вокруг Кринок и возводят многоуровневые укрепления.