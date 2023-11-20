В ISW объяснили, какие факторы влияют на замедление боевых действий на фронте

Украинские и российские военные продолжают боевые действия на востоке и юге Украины, несмотря на то, что дождливая погода замедляет темпы боевых действий, которые смогут возобновиться после зимних условий. В то же время дождливая погода вряд ли остановит украинские или российские атаки.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Плохая погода мешает использованию бронетехники в западной Запорожской области, но украинским войскам удается атаковать российские позиции пехотными подразделениями. Морозные погодные условия зимой, скорее всего, будут способствовать возобновлению более активных боевых действий.

Сообщается, что в ближайшее время перспектив серьезных изменений на линии фронта становится меньше, поскольку наступает холодная зимняя погода. Украинские военные ожидают, что Россия начнет третью волну штурма Авдеевки.

Как пишут аналитики, украинские силы продолжают оборону Авдеевки, которую активно атакуют подкрепленные войска РФ. Также ВСУ сохраняют инициативу на юге Украины.

Заявлять о победах россиян на этой части фронта преждевременно, чтобы не создать ошибочных представлений о ситуации в поле боя.

Сообщается, что по состоянию на 18 ноября ни одна из сторон не достигла существенного прогресса на Купянском и Авдеевском направлениях, а также на восточном (левом) берегу Херсонской области, где продолжаются наиболее интенсивные бои.

Разведка Великобритании сообщала, что в течение последней недели наиболее интенсивные боевые действия шли на трех направлениях. В то же время с наступлением зимы серьезных изменений на линии фронта не предвидится.