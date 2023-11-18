Разведка Британии рассказала, как изменится ситуация на фронте зимой

В течение последней недели самые интенсивные боевые действия шли на трех направлениях. В то же время с наступлением зимы серьезных изменений на линии фронта не предвидится.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что в течение последней недели наиболее интенсивные боевые действия происходили в трех направлениях: на Купянском направлении в Луганской области, вокруг Авдеевки в Донецкой области и на левом берегу реки Днепр в Херсонской области, где украинские войска создали плацдарм.

Как отмечает разведка Британии, ни одна сторона не достигла существенного прогресса ни в одном из этих направлений. Армия страны-агрессора РФ продолжает нести большие потери под Авдеевкой.

По данным британской разведки, малые беспилотные летательные аппараты и артиллерия продолжают играть ключевую роль на фронте.

В разведке предполагают, что с наступлением холодной зимней погоды на востоке Украины не предполагается значительных изменений на передовой.

По данным разведки Британии, атаки россиян на Авдеевском направлении привели к увеличению потерь оккупантов на 90%.

В течение последней недели российские войска продолжали активно атаковать окрестности Авдеевки. Россия почти наверняка пытается оцепить город, чтобы усложнить логистику ВСУ.