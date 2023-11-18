В ISW оцінили, чи зможе армія РФ втримати оборону на лівому березі Херсонської області

Армія РФ винесла уроки з оборони в Запорізькій області і зводить багаторівневі укріплення на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Окупанти замінували територію навколо Кринок, де зараз утримують позиції українські захисники.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що в Генштабі ЗСУ заявили, що українські війська створили плацдарми на лівому березі Херсонської області та проводять наземні операції.

Одним із головних оперативних завдань українських військових на східному березі є недопущення обстрілу російськими військами мирного населення України на західному березі Херсонської області, зокрема поблизу Херсона.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили на східному березі ведуть диверсійні дії, рейди та розвідку та, зокрема, спостерігають за російськими позиціями для отримання розвідувальної інформації про російське матеріально-технічне забезпечення та концентрацію боєприпасів.

Як підкреслюють в ISW, російські війська мають «досить серйозну» лінію укріплень у Херсонській області. В інтерв’ю виданню Wall Street Journal український військовий розповів, що окупанти мають "досить серйозну" лінію укріплень у Херсонській області. Загарбники тримають оборону у "складних бліндажах, які зводилися протягом кількох місяців.

Крім того, російські війська також сильно замінували територію навколо Кринок (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від річки Дніпро), де нині утримують позиції українські сили. Окупанти не розміщують своїх сил на безпосередній лінії фронту на східному березі, ймовірно, у спробі захистити живу силу від ударів української артилерії та безпілотників.

Російське командування на Херсонському напрямку також відмовилося ввести в бій додаткові сили 70-ї мотострілецької дивізії та 7-ї десантно-штурмової дивізії, воліючи натомість зберігати залишки цих формувань у ближніх тилових районах та другорядних ешелонах оборони.

"Оборона позицій на Херсонщині нагадує дії армії РФ на заході Запорізької області, де російські війська зосереджували особовий склад уздовж лінії оборони. Коли ЗСУ вдалося пробити оборону в середині вересня, російські війська перемістили частину особового складу з оборонних позицій на безпосередню лінію фронту, а інша частина солдатів була відведена на другий рівень оборонних укріплень", - підкреслили в ISW.

Там додали, що російські війська в Херсонській області не створили суцільних видимих оборонних укріплень, і, схоже, збудували глибоко розосереджену мережу окремих укріплень, що розташовані на відстані від лінії фронту.

Однак, на думку аналітиків, такі укріплення, розташовані далеко від лінії зіткнення, можуть бути ефективними лише в тому випадку, якщо вони залишаться прихованими, а осінні та зимові погодні умови можуть виявити деякі приховані позиції росіян.

Генштаб ЗСУ також повідомив, що українські сили вбили 1216 російських окупантів і поранили 2217, знищили 24 російські танки, 48 БТР, 89 артилерійських систем, 29 складів боєприпасів і 14 літаків з початку операцій на східному березі Дніпра.

В ISW зауважують, що російському військовому командуванню, ймовірно, буде важко передислокувати боєздатне підкріплення для відповіді на триваючі українські операції в Херсонській області під час проведення оборонних операцій у Запорізькій області та підтримання інших наступальних зусиль у східній Україні. А масштаб необхідного російського підкріплення значною мірою залежить від того, наскільки глибоко ЗСУ зможуть просунутися на Херсонському напрямку.

ЗСУ контролюють уже 10 км² на лівому березі Дніпра та є повідомлення про збільшення кількості українських групувань на цих позиціях.

ЗСУ вдалося захопити позиції на лівому березі Херсонської області

Раніше повідомлялося, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег Херсонщини.

Наразі українські військові продовжують здійснювати наступальні операції на лівому березі Дніпра та утримують позиції в одній частині Кринок, незважаючи на спроби Росії відтіснити українських військових зі східного берега річки Дніпро.

Збройні сили України перекинули бронетехніку на лівий берег Херсонської області. Наразі там може діяти до кількох сотень українських захисників.

Також ЗСУ перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка у Херсонській області та створили додаткові логістичні проблеми російським окупантам на цьому напрямку.

А 13 листопада кремлівське агенство ТАСС і російське державне ЗМІ РІА Новини опублікували повідомлення, в яких стверджується, що командування російського угруповання військ "Дніпро" (наразі діє на східному березі Херсонської області) вирішило перекинути війська на невизначені "більш вигідні позиції" на схід від Дніпра, але відкликали повідомлення за лічені хвилини.