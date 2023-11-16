Окупанти намагаються вибити ЗСУ з лівого берега Херсонщини, - ISW

Збройні сили України продовжили масштабніші, ніж зазвичай, операції на лівому березі Херсонської області. Українські військові здійснили атаки з центру Кринок, а також атакують поблизу Пойми та Піщанівки.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські військові блогери стверджували, що українські війська здійснили атаки з центру Кринок (30 км на північний схід від Херсона, 2 км від річки Дніпро) і що українські сили також атакують поблизу Пойми (11 км на схід від Херсона та 4 км від річки Дніпро) та Піщанівки (15 км на схід від Херсона та 3 км від річки Дніпро).

Російські так звані воєнкори також стверджували, що російські війська перешкоджали українським силам провести евакуацію поранених і розгорнути додаткові сили на східному березі біля Антонівського мосту.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що українські війська відкидають російські сили на три-вісім кілометрів від східного берега Дніпра в Херсонській області.

"Географічний масштаб цих описаних зусиль значно більший, ніж те, що наразі показує будь-яке доступне відкрите джерело. Російські сили нещодавно підтвердили просування в утримуваному Україною районі на східному березі Херсонської області під час спроби відбити українські позиції", - підкреслюють аналітики.

В ISW зауважують, що геолокаційні кадри, опубліковані 14 листопада, показують, що російські війська просунулися до Кринок. Російські військові блогери стверджували, що окупанти змусили українські сили відійти з деяких районів на південь від Кринок, поблизу Козачих Лагерів (23 км на північний схід від Херсона та 2 км від річки Дніпро), а також біля Антонівського мосту.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська, ймовірно, розробили план ліквідації українських позицій на східному березі шляхом формування трьох тактичних груп. За його словами, російські війська планують використовувати дві групи для флангу на трасі Олешки-Нова Каховка та в районі Кринок з районів Корсуньки (45 км на північний схід від Херсона та 1 км від річки Дніпро) та Козачих Лагерів, а третя група наступатиме на південь Кринок і наступати на північ.

Видання The Wall Street Journal, посилаючись на українських солдатів, які воювали на східному березі, повідомило, що російські війська застосовують важкі міни, тактику проникнення, снайперів і важку артилерію, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) і авіаудари для захисту від просування України на східний берег.

ЗСУ вдалося захопити позиції на лівому березі Херсонської області

Раніше повідомлялося, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег Херсонщини.

Наразі українські військові продовжують здійснювати наступальні операції на лівому березі Дніпра та утримують позиції в одній частині Кринок, незважаючи на спроби Росії відтіснити українських військових зі східного берега річки Дніпро.

Збройні сили України перекинули бронетехніку на лівий берег Херсонської області. Наразі там може діяти до кількох сотень українських захисників.

Також ЗСУ перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка у Херсонській області та створили додаткові логістичні проблеми російським окупантам на цьому напрямку.

А 13 листопада кремлівське агенство ТАСС і російське державне ЗМІ РІА Новини опублікували повідомлення, в яких стверджується, що командування російського угруповання військ "Дніпро" (наразі діє на східному березі Херсонської області) вирішило перекинути війська на невизначені "більш вигідні позиції" на схід від Дніпра, але відкликали повідомлення за лічені хвилини.