В ISW розповіли, чи зможе РФ перехопити ініціативу на фронті

Армії країни-агресора РФ буде складно перехопити ініціативу на полі бою, оскільки для цього доведеться перекидати підрозділи з напрямків, де наступальні операції ведуть ЗСУ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська, ймовірно, намагаються відновити ініціативу на фронті, проводячи кілька одночасних наступальних операцій на сході України.

Аналітики звертають увагу на те, що одразу декілька українських офіційних осіб відзначили, що ситуація вздовж лінії фронту є складною, але ЗСУ зберігають контроль на полі бою.

Так, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 14 листопада заявив, що Авдіївський, Куп’янський і Мар’їнський напрямки є найбільш інтенсивними. Водночас він зазначив, що українські війська продовжують наступальні дії на визначених ділянках фронту.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський підкреслив, що російські війська ведуть одночасні наступальні дії на кількох напрямках і намагаються, зокрема, відновити ініціативу на північ і південь від Бахмута.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили повідомляють про посилення російських обстрілів на Куп'янському, Авдіївському та Донецькому напрямках.

Аналітики зауважують, що заяви українських офіційних осіб щодо нинішніх темпів російських операцій на лінії фронту узгоджуються з оцінкою ISW щодо триваючих російських наступальних операцій, зокрема на Куп’янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

"Однак російським військам, імовірно, буде важко повністю відновити ініціативу на полі бою, а українські війська продовжують власні наступальні операції та досягають успіхів на тактичному рівні вздовж фронту, зокрема в західній Запорізькій області та на східному (лівому) березі Херсонщини", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що російському військовому командуванню, ймовірно, доведеться вирішити, чи зберігати певні російські елементи на певних ділянках фронту для захисту від поточних українських наступальних операцій, чи передислокувати їх для підтримки наступальних операцій в інших місцях, які, ймовірно, можуть завершитися без підкріплення.

"Ці рішення, ймовірно, перешкодять здатності Росії повністю відновити ініціативу на фронт в найближчі тижні", - вважають в ISW.

Зауважимо, ЗСУ вдалося захопити позиції на лівому березі Херсонської області та перерізати дорогу Олешки-Нова Каховка, що створює додаткові логістичні проблеми російським окупантам на цьому напрямку.