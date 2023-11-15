В ISW рассказали, сможет ли РФ перехватить инициативу на фронте

Армии страны-агрессора РФ будет сложно перехватить инициативу на поле боя, поскольку для этого придется перебросить подразделения на направления, где наступательные операции ведут ВСУ.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские войска предположительно пытаются возобновить инициативу на фронте, проводя несколько одновременных наступательных операций на востоке Украины.

Аналитики обращают внимание на то, что сразу несколько украинских официальных лиц отметили, что ситуация вдоль линии фронта сложная, но ВСУ сохраняют контроль на поле боя.

Так, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 14 ноября заявил, что Авдеевское, Купянское и Марьинское направления являются наиболее интенсивными. В то же время, он отметил, что украинские войска продолжают наступательные действия на определенных участках фронта.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский подчеркнул, что российские войска ведут одновременные наступательные действия на нескольких направлениях и пытаются, в частности, возобновить инициативу к северу и югу от Бахмута.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы сообщают об усилении российских обстрелов на Купянском, Авдеевском и Донецком направлениях.

Аналитики отмечают, что заявления украинских официальных лиц по поводу нынешних темпов российских операций на линии фронта согласуются с оценкой ISW относительно продолжающихся российских наступательных операций, в частности, на Купянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

"Однако российским войскам, вероятно, будет трудно полностью возобновить инициативу на поле боя, а украинские войска продолжают собственные наступательные операции и преуспевают на тактическом уровне вдоль фронта, в частности, в западной Запорожской области и на восточном (левом) берегу Херсонщины", - подчеркивают аналитики. .

Они добавляют, что российскому военному командованию, вероятно, придется решить, сохранять ли определенные российские элементы на определенных участках фронта для защиты от текущих украинских наступательных операций или передислоцировать их для поддержки наступательных операций в других местах, которые, вероятно, могут завершиться без подкрепления.

"Эти решения, вероятно, помешают способности России полностью восстановить инициативу на фронт в ближайшие недели", – считают в ISW.

Заметим, ВСУ удалось захватить позиции на левом берегу Херсонской области и перерезать дорогу Олешки-Новая Каховка, что создает дополнительные логистические проблемы российским оккупантам на этом направлении.