Оккупанты пытаются выбить ВСУ с левого берега Херсонщины, - ISW

Вооруженные силы Украины продолжили более масштабные, чем обычно, операции на левом берегу Херсонской области. Украинские военные совершили атаки из центра Крынок, а также атакуют вблизи Поймы и Песчановки.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские военные блоггеры утверждали, что украинские войска совершили атаки из центра Крынок (30 км северо-восточнее Херсона, 2 км от реки Днепр) и что украинские силы также атакуют вблизи Поймы (11 км восточнее Херсона) и Песчановки (15 км восточнее Херсона и 3 км от реки Днепр).

Российские так называемые военкоры также утверждали, что российские войска препятствовали украинским силам провести эвакуацию раненых и развернуть дополнительные силы на восточном берегу у Антоновского моста.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что украинские войска отбрасывают российские силы на три-восемь километров от восточного берега Днепра в Херсонской области.

"Географический масштаб этих описанных усилий значительно больше, чем то, что пока показывает любой доступный открытый источник. Российские силы недавно подтвердили продвижение в удерживаемом Украиной районе на восточном берегу Херсонской области при попытке отразить украинские позиции", - подчеркивают аналитики.

В ISW отмечают, что геолокационные кадры, опубликованные 14 ноября, показывают, что российские войска продвинулись к Крынкам. Российские военные блоггеры утверждали, что оккупанты заставили украинские силы отойти из некоторых районов к югу от Крынок, вблизи Казачьих Лагерей (23 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от реки Днепр), а также возле Антоновского моста.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска предположительно разработали план ликвидации украинских позиций на восточном берегу путем формирования трех тактических групп. По его словам, российские войска планируют использовать две группы для фланга на трассе Олешки-Новая Каховка и в районе Крынок из районов Корсуньки (45 км северо-восточнее Херсона и 1 км от реки Днепр) и Казачьих Лагерей, а третья группа будет наступать на юг Крынок и наступать на север.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на украинских солдат, воевавших на восточном берегу, сообщило, что российские войска применяют тяжелые мины, тактику проникновения, снайперов и тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и авиаудары для защиты от продвижения Украины на восточный берег.

ВСУ удалось захватить позиции на левом берегу Херсонской области

Ранее сообщалось, что подразделения двух украинских бригад морской пехоты предположительно 17-18 октября пересекли реку Днепр и высадились на левый берег Херсонщины.

Сейчас украинские военные продолжают осуществлять наступательные операции на левом берегу Днепра и удерживают позиции в одной части Крынок, несмотря на попытки России оттеснить украинских военных с восточного берега реки Днепр.

Вооруженные силы Украины перебросили бронетехнику на левый берег Херсонской области. Сейчас там может действовать до нескольких сотен украинских защитников.

Также ВСУ еререзали дорогу Олешки-Новая Каховка в Херсонской области и создали дополнительные логистические проблемы российским оккупантам в этом направлении.

А 13 ноября кремлевское агентство ТАСС и российское государственное СМИ РИА Новости опубликовали сообщения, в которых утверждается, что командование российской группировки войск "Днепр" (в настоящее время действует на восточном берегу Херсонской области) решило перебросить войска на неопределенные "более выгодные позиции" к востоку от Днепра, но отозвали сообщение в считанные минуты.