Злякалися: РФ посилює ППО у низці регіонів, - ISW

Росія посилює протиповітряну оборону над Центральним федеральним округом РФ, побоюючись, що Україна може взимку завдавати ударів у відповідь по тилових районах.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 16 листопада секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев оголосив, що російська влада посилює російську протиповітряну оборону над Центральним федеральним округом Росії, ймовірно, у відповідь на нещодавні наміри України провести кампанію перекриття російських шляхів постачання в тилових районах протягом зими.

Патрушев також повідомив, що російська влада організувала патрулювання для захисту об’єктів критичної інфраструктури, щоб запобігти нападам, і що російський уряд фінансує створення «ліній територіальної оборони» для областей, які межують з Україною.

Патрушев додав, що російська влада оновлює перелік усіх об’єктів критичної інфраструктури, включаючи паливно-енергетичні та важливі транспортні об’єкти, які потребують захисту від загроз.

Центральний федеральний округ складається з 18 суб'єктів федерації, включаючи Брянську, Курську та Бєлгородську області, які межують з Україною.

Натомість українська влада заявляє, що Україні потрібні додаткові системи протиповітряної оборони та ракети великої дальності для ударів по російських тилах. Речник Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо заявив, що нинішнє головне завдання українських військ – порушити російські наземні лінії зв’язку.

Зауважимо, раніше міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що Росія регулярно здійснює атаку на електромережі України та планує посилити їх взимку. Проте Україна у відповідь на це атакуватиме російську нафтогазову інфраструктуру.

Розвідка Британії зауважувала, що російська система протиповітряної оборони продовжує боротися з сучасною високоточною ударною зброєю і, ймовірно, збільшить і без того значне навантаження на системи й операторів.