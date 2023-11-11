Якщо Москва битиме по енергосистемі, у відповідь Україна атакуватиме нафтогазову інфраструктуру РФ

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що Росія регулярно здійснює атаку на електромережі України та планує посилити їх коли похолодає. Проте Україна у відповідь на це атакуватиме російську нафтогазову інфраструктуру.

Про це повідомляє Міненерго.

Під час робочого візиту до Вашингтону, Галущенко підтвердив слова президента Володимира Зеленського про "відповідь", якщо Росія посилить атаки і сказав, що це буде справедливим рішенням.

"Ми відповімо тим же підходом, атакуючи їхню енергетичну інфраструктуру. Атаки на інфраструктуру не будуть настільки критичними для цін, особливо коли ви говорите про газ і нафту. Я маю на увазі, що паливо можна купити не тільки в Росії. Я впевнений, що світ міг би впоратися" - зазначив Галущенко.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) також повідомляє, що РФ готується до масованих обстрілів української енергетики взимку". До такого висновку аналітики прийшли виходячи з того, що протягом останнього часу Росія використала для атак по Україні меншу кількість ударних безпілотників, ніж раніше.

Нагадаємо, українські екіпажі протиповітряної оборони вдаються до новітніх та покращених систем озброєння, намагаючись запобігти повторенню минулорічного сценарію, коли Україна поринула у темряву після російських ракетних атак по енергосистемі.