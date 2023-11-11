Если Москва будет бить по энергосистеме, в ответ Украина будет атаковать нефтегазовую инфраструктуру РФ

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что Россия регулярно совершает атаку на электросети Украины и планирует усилить их, когда похолодает. Однако Украина в ответ на это будет атаковать российскую нефтегазовую инфраструктуру.

Об этом сообщает Минэнерго.

Во время рабочего визита в Вашингтон Галущенко подтвердил слова президента Владимира Зеленского об "ответе", если Россия усилит атаки и сказал, что это будет справедливым решением.

"Мы ответим тем же подходом, атакуя их энергетическую инфраструктуру. Атаки на инфраструктуру не будут столь критичными для цен, особенно когда вы говорите о газе и нефти. Я имею в виду, что топливо можно купить не только в России. Я уверен, что мир мог бы справиться", - отметил Галущенко.

Американский Институт изучения войны (ISW) также сообщает, что РФ готовится к массированным обстрелам украинской энергетики зимой". К такому выводу аналитики пришли исходя из того, что в последнее время Россия использовала для атак по Украине меньшее количество ударных беспилотников, чем раньше.

Напомним, украинские экипажи противовоздушной обороны прибегают к новейшим и улучшенным системам вооружения, пытаясь предотвратить повторение прошлогоднего сценария, когда Украина погрузилась в темноту после российских ракетных атак по энергосистеме.