Испугались: РФ усиливает ПВО в ряде регионов, - ISW

Россия усиливает противовоздушную оборону над Центральным федеральным округом РФ, опасаясь, что Украина может зимой наносить ответные удары по тыловым районам.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 16 ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев объявил, что российские власти усиливают российскую противовоздушную оборону над Центральным федеральным округом России, предположительно в ответ на недавние намерения Украины провести кампанию по перекрытию российских путей поставок в тыловых районах в течение зимы.

Патрушев также сообщил, что российские власти организовали патрулирование для защиты объектов критической инфраструктуры, чтобы предотвратить нападения, и что российское правительство финансирует создание «линий территориальной обороны» для областей, граничащих с Украиной.

Патрушев добавил, что российские власти обновляют перечень всех объектов критической инфраструктуры, включая топливно-энергетические и важные транспортные объекты, нуждающиеся в защите от угроз.

Центральный федеральный округ состоит из 18 субъектов федерации, включая Брянскую, Курскую и Белгородскую области, граничащих с Украиной.

В то же время украинские власти заявляют, что Украине нужны дополнительные системы противовоздушной обороны и ракеты большой дальности для ударов по российским тылам. Спикер Сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо заявил, что нынешняя главная задача украинских войск – нарушить российские наземные линии связи.

Напомним, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что Россия регулярно совершает атаку на электросети Украины и планирует усилить их зимой. Однако Украина в ответ на это будет атаковать российскую нефтегазовую инфраструктуру.

Разведка Британии отмечала, что российская система противовоздушной обороны продолжает бороться с современным высокоточным ударным оружием и, вероятно, увеличит и без того значительную нагрузку на системы и операторов.