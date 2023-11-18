В ISW оценили, сможет ли армия РФ удержать оборону на левом берегу Херсонской области

Армия РФ извлекла уроки по обороне в Запорожской области и возводит многоуровневые укрепления на левом берегу Днепра в Херсонской области. Оккупанты заминировали территорию вокруг Крынок, где сейчас удерживают позиции украинские защитники.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В Генштабе ВСУ заявили, что украинские войска создали плацдармы на левом берегу Херсонской области и проводят наземные операции.

Одной из главных оперативных задач украинских военных на восточном берегу является недопущение обстрела российскими войсками мирного населения Украины на западном берегу Херсонской области, в том числе вблизи Херсона.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы на восточном берегу ведут диверсионные действия, рейды и разведку и, в частности, наблюдают российские позиции для получения разведывательной информации о российском материально-техническом обеспечении и концентрации боеприпасов.

Как подчеркивают в ISW, российские войска имеют достаточно серьезную линию укреплений в Херсонской области. В интервью изданию Wall Street Journal украинский военный рассказал, что оккупанты имеют "достаточно серьезную" линию укреплений в Херсонской области. Захватчики держат оборону в сложных блиндажах, которые возводились в течение нескольких месяцев.

Кроме того, российские войска также сильно заминировали территорию вокруг Кринок (30 км северо-восточнее Херсона и 2 км от реки Днепр), где сейчас удерживают позиции украинские силы. Оккупанты не размещают свои силы на непосредственной линии фронта на восточном берегу, вероятно, в попытке защитить живую силу от ударов украинской артиллерии и беспилотников.

Российское командование на Херсонском направлении также отказалось ввести в бой дополнительные силы 70-й мотострелковой дивизии и 7-й десантно-штурмовой дивизии, предпочитая сохранять остатки этих формирований в ближних тыловых районах и второстепенных эшелонах обороны.

"Оборона позиций в Херсонской области напоминает действия армии РФ на западе Запорожской области, где российские войска сосредотачивали личный состав вдоль линии обороны. Когда ВСУ удалось пробить оборону в середине сентября, российские войска переместили часть личного состава с оборонных позиций на непосредственную линию фронта, а другая часть солдат была отведена на второй уровень оборонительных укреплений", – подчеркнули в ISW.

Там добавили, что российские войска в Херсонской области не создали сплошных видимых оборонительных укреплений и, похоже, построили глубоко рассредоточенную сеть отдельных укреплений, расположенных на расстоянии от линии фронта.

Однако, по мнению аналитиков, такие укрепления, расположенные вдали от линии столкновения, могут быть эффективными только в том случае, если они останутся скрытыми, а осенние и зимние погодные условия могут выявить некоторые скрытые позиции россиян.

Генштаб ВСУ также сообщил, что украинские силы убили 1216 российских окупантов и ранили 2217, уничтожили 24 российских танка, 48 БТР, 89 артиллерийских систем, 29 складов боеприпасов и 14 самолетов с начала операций на восточном берегу Днепра.

В ISW отмечают, что российскому военному командованию, вероятно, будет трудно передислоцировать боеспособное подкрепление для ответа на продолжающиеся украинские операции в Херсонской области во время проведения оборонных операций в Запорожской области и других наступательных усилий в восточной Украине. А масштаб необходимого российского подкрепления в значительной степени зависит от того, как глубоко ВСУ смогут продвинуться на Херсонском направлении.

ВСУ контролируют уже 10 км квадратных на левом берегу Днепра и есть сообщения об увеличении количества украинских группировок на этих позициях.

ВСУ удалось захватить позиции на левом берегу Херсонской области

Ранее сообщалось, что подразделения двух украинских бригад морской пехоты предположительно 17-18 октября пересекли реку Днепр и высадились на левый берег Херсонщины.

Сейчас украинские военные продолжают осуществлять наступательные операции на левом берегу Днепра и удерживают позиции в одной части Крынок, несмотря на попытки России оттеснить украинских военных с восточного берега реки Днепр.

Вооруженные силы Украины перебросили бронетехнику на левый берег Херсонской области. Сейчас там может действовать до нескольких сотен украинских защитников.

Также ВСУ еререзали дорогу Олешки-Новая Каховка в Херсонской области и создали дополнительные логистические проблемы российским оккупантам в этом направлении.

А 13 ноября кремлевское агентство ТАСС и российское государственное СМИ РИА Новости опубликовали сообщения, в которых утверждается, что командование российской группировки войск "Днепр" (в настоящее время действует на восточном берегу Херсонской области) решило перебросить войска на неопределенные "более выгодные позиции" к востоку от Днепра, но отозвали сообщение в считанные минуты.