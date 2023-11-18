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Розвідка Британії розповіла, як зміниться ситуація на фронті взимку
Протягом останнього тижня найінтенсивніші бойові дії точилися на трьох напрямках. Натомість з настанням зими серйозних змін на лінії фронту не передбачається.
Про це повідомляє розвідка Великої Британії.
Зазначається, що протягом останнього тижня найінтенсивніші бойові дії відбувалися в трьох напрямах: на Куп'янському напрямку в Луганській області, навколо Авдіївки в Донецькій області та на лівому березі річки Дніпро в Херсонській області, де українські війська створили плацдарм.
Як зауважує розвідка Британії, жодна сторона не досягла істотного прогресу в жодному з цих напрямків. Армія країни-агресора РФ продовжує зазнавати великих втрат під Авдіївкою.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За даними британської розвідки , малі безпілотні літальні апарати та артилерія продовжують відігравати ключову роль на фронті.
Натомість у розвідці припускають, що з настанням холодної зимової погоди на сході України не передбачається значущих змін на передовій.
За даними розвідки Британії, атаки росіян на Авдіївському напрямку призвели до збільшення втрат окупантів на 90%.
Протягом останнього тижня російські війська продовжували активно атакувати околиці Авдіївки. Росія майже напевно намагається оточити місто, щоб ускладнити логістику ЗСУ.