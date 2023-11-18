Розвідка Британії розповіла, як зміниться ситуація на фронті взимку

Протягом останнього тижня найінтенсивніші бойові дії точилися на трьох напрямках. Натомість з настанням зими серйозних змін на лінії фронту не передбачається.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що протягом останнього тижня найінтенсивніші бойові дії відбувалися в трьох напрямах: на Куп'янському напрямку в Луганській області, навколо Авдіївки в Донецькій області та на лівому березі річки Дніпро в Херсонській області, де українські війська створили плацдарм.

Як зауважує розвідка Британії, жодна сторона не досягла істотного прогресу в жодному з цих напрямків. Армія країни-агресора РФ продовжує зазнавати великих втрат під Авдіївкою.

За даними британської розвідки , малі безпілотні літальні апарати та артилерія продовжують відігравати ключову роль на фронті.

Натомість у розвідці припускають, що з настанням холодної зимової погоди на сході України не передбачається значущих змін на передовій.

За даними розвідки Британії, атаки росіян на Авдіївському напрямку призвели до збільшення втрат окупантів на 90%.

Протягом останнього тижня російські війська продовжували активно атакувати околиці Авдіївки. Росія майже напевно намагається оточити місто, щоб ускладнити логістику ЗСУ.