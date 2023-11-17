Розвідка Британії розповіла, як РФ готується до появи винищувачів F-16 в Україні

Росія прискорила інтеграцію своїх літаків ДРЛО А-50 і зенітно-ракетних комплексів С-400 через побоювання, що незабаром Україна отримає від західних партнерів сучасні винищувачі F-16.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що РФ вперше почала використовувати літак A-50 MAINSTAY D для виявлення цілей над Україною для свого зенітного ракетного комплексу дальнього радіуса дії C-400. Це доповнює основне завдання А-50 щодо координації дій винищувальної авіації.

Порівняно зі звичайним наземним радаром C-400, А-50 може використовувати свій радар для виявлення літаків ворога на великих відстанях, оскільки його висота дозволяє йому бачити цілі навколо землі.

"Росія, ймовірно, прискорила інтеграцію MAINSTAY і SA-21 частково тому, що вона стурбована перспективою розгортання в Україні бойових літаків, наданих Заходом. Існує реальна можливість того, що Росія піде на більший ризик, літаючи на MAINSTAY ближче до лінії фронту, щоб ефективно виконувати бойові задачі", - підкреслили у розвідці Британії.

Винищувачі F-16 для України

Нагадаємо, в серпні Румунія та Нідерланди підписали лист про наміри створити базу для тренування пілотів на F-16 та відповідного обслуговування винищувачів у навчальному центрі.

Раніше міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Амстердам передасть Києву фактично всі свої винищувачі F-16. Лише кілька з них залишать, але для навчання українських пілотів. При цьому, Нідерланди планують розпочати передачу винищувачів F-16 Україні у 2024 році.

Також навесні наступного року Данія планує передати Україні першу партію американських винищувачів F-16. У серпні ж у цій країні розпочалося навчання восьми українських пілотів управлінню такими літаками.

Зауважимо, Україна наразі немає відповідної інфраструктури для експлуатації винищувачів F-16. За оптимістичним сценарієм поставки літаків будуть у першій половині наступного року, коли пілоти закінчать навчання та підготують летовища.