У розвідці Британії оцінили ефективність використання армією РФ боєприпасів з лазерним наведенням

Доступ до покращених високоточних боєприпасів стане одним із ключових чинників для російських військових на фронті в Україні з настанням зими.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначаться, що нещодавно Росія оголосила про збільшення виробництва своїх 152-мм артилерійських боєприпасів з лазерним наведенням "Краснопіль-М2".

Також у РФ планують покращити характеристики снарядів у поганих погодних умовах.

За даними британської розвідки, використання армією РФ боєприпасів з лазерним наведенням "Краснопіль-М2" довело свою ефективність.

"Водночас російська оборонна промисловість не виробляє достатньо звичайних боєприпасів. А заплановане збільшення виробництва "Краснополю" є спробою ефективніше використовувати виробничі потужності", - підкреслили у розвідці.

Там додали, що РФ використовує безпілотники для позначення цілей на "Краснополі", направляючи на ціль лазерний промінь.

"Проте низька хмарність була ключовим обмежувальним фактором у продуктивності снаряда, оскільки його лазерний детектор не встигає виявити лазерну енергію та маневрувати для удару", - констатують у розвідці.

Тому російська промисловість, ймовірно, спробує покращити польотні характеристики "Краснополя" та скоротити час лазерного виявлення снаряда.

"З наближенням зими доступ Росії до вдосконалених високоточних боєприпасів, імовірно, стане одним із ключових факторів її операційної ефективності в Україні", - підкреслили у британській розвідці.

Зауважимо, "Краснополь" - корегований артилерійський боєприпас калібру 152 або 155 мм. Він призначений для ураження броньованих цілей та воєнних об'єктів. Корекція удару здійснюється завдяки лазерній позначці на цілі.

Для збільшення максимальної відстані снаряд має реактивний двигун. Боєприпас входить у російський комплекс керованого артилерійського озброєння, розроблений у тульському КБ "Приладобудування".

Раніше британська розвідка повідомляла, що російські малі односторонні безпілотні авіаційні системи Lancet (БПЛА OWA) є, швидше за все, одними з найефективніших нових безпілотників, які Росія застосувала в Україні за останні 12 місяців.