ЗСУ мають успіхи на східному березі Дніпра у Херсонській області - ISW

20 листопада українські військові продовжували наступальні операції на східному (лівому) березі Херсонської області та просунулися вперед. Вони розширили зону контролю в західній частині Кринок (30 км на північний схід від Херсона) і поблизу населеного пункту тривають бої.

Про це пишуть аналітики з Інституту вивчення війни (ISW)

Повідомляється, що українські сили атакували в напрямку Пойма (4 км від річки Дніпро) та Піщанівки (3 км від річки Дніпро).

Також українські війська 20 листопада вели наступальні операції на заході Запорізької області, але не мають жодних підтверджених і заявлених здобутків. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку (захід Запорізької області).

Окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов стверджував, що українські війська атакували російські позиції на схід від Роботиного, поблизу Вербового (10 км на схід від Роботиного) і в напрямку Новопрокопівки (3 км на південь від Роботиного).

Опубліковані 20 листопада геолокаційні кадри показують, що російські війська продовжують наносити удари з артилерії ТОС-1А по українських військових, які діють поблизу Кринок.

Аналітики пишуть, що російські війська також здійснили обмежені наземні атаки в західній Запорізькій області 20 листопада та не отримали підтверджених територіальних здобутків. Рогов стверджував, що російські війська захопили кілька невизначених позицій поблизу Вербового, Роботиного та Новофедорівки (14 км на північний схід від Роботиного), хоча ISW не знайшло візуальних доказів, які б підтверджували ці заяви.

Нагадаємо, українські та російські військові продовжують бойові дії на сході та півдні України попри те, що дощова погода уповільнює темпи бойових дій, які зможуть відновитися після встановлення стійкої зимової погоди. В той же час, дощова погода навряд чи зупинить українські чи російські атаки.