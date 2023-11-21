ВСУ имеют успехи на восточном берегу Днепра в Херсонской области - ISW

20 ноября украинские военные продолжали наступательные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области и продвинулись вперед. Они расширили зону контроля в западной части Крынок (30 км северо-восточнее Херсона) и вблизи населенного пункта продолжаются бои.

Об этом пишут аналитики из Института изучения войны (ISW)

Сообщается, что украинские силы атаковали в направлении Пойма (4 км от реки Днепр) и Песчановки (3 км от реки Днепр).

Также украинские войска 20 ноября вели наступательные операции на западе Запорожской области, но не имеют никаких подтвержденных и заявленных достижений. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении (мероприятие Запорожской области).

Оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов утверждал, что украинские войска атаковали российские позиции восточнее Роботиного, близ Вербового (10 км восточнее Роботиного) и в направлении Новопрокоповки (3 км южнее Роботиного).

Опубликованные 20 ноября геолокационные кадры показывают, что российские войска продолжают наносить удары по артиллерии ТОС-1А по украинским военным, действующим вблизи Крынок.

Аналитики пишут, что российские войска также совершили ограниченные наземные атаки в западной Запорожской области 20 ноября и не получили подтвержденных территориальных достижений. Рогов утверждал, что российские войска захватили несколько неопределенных позиций вблизи Вербового, Роботиного и Новофедоровки (14 км северо-восточнее Роботиного), хотя ISW не нашло визуальных доказательств, подтверждающих эти заявления.

Напомним, украинские и российские военные продолжают боевые действия на востоке и юге Украины, несмотря на то, что дождливая погода замедляет темпы боевых действий, которые смогут возобновиться после установления устойчивой зимней погоды. В то же время дождливая погода вряд ли остановит украинские или российские атаки.