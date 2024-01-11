Британская разведка оценила влияние погоды на военные действия на фронте

Усложненные погодные условия повлияют на ситуацию на поле боя, в частности, на проведение операций как для украинских военных, так и для российских оккупантов.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что в Украине наблюдается резкое похолодание, но на следующей неделе ожидается небольшое потепление. Однако почва будет оставаться промерзшей.

"С замерзанием почвы условия для передвижения тяжелой техники по открытой местности почти наверняка улучшатся в течение января и февраля до оттепели в марте. Оттепель приведет к ухудшению условий", - отмечают в разведке Британии.

Также сейчас в Украине наблюдается увеличение снежного покрова, а его глубина станет ограничивающим фактором для маневренности.

"Ухудшение условий осложняется сокращением светового дня, что усложняет условия работы для обеих сторон, которым придется полагаться на холодную погоду и оборудование ночного видения", – добавили в разведке.

Заметим, как ранее сообщала британская разведка, в последние недели как украинские, так и российские войска начали страдать от чрезвычайного количества крыс и мышей на некоторых участках линии фронта. Грызуны представляют опасность для военного оборудования, перегрызают кабели и портят продукты питания.