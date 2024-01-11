Британська розвідка оцінила вплив погоди на військові дії на фронті

Ускладнені погодні умови вплинуть на ситуацію на полі бою, зокрема на проведення операцій як для українських військових, так і для російських окупантів.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що зараз в Україні спостерігається різке похолодання, але наступного тижня очікується невелике потепління. Однак ґрунт залишатиметься промерзлим.

"Із замерзанням ґрунту умови для пересування важкої техніки по відкритій місцевості майже напевно покращаться протягом січня і лютого до відлиги в березні. Відлига призведе до погіршення умов", - наголошують у розвідці Британії.

Також зараз в Україні спостерігається збільшення снігового покриву, а його глибина буде обмежуючим фактором для маневреності.

"Погіршення умов ускладнюється скороченням світлового дня, що ускладнює умови роботи для обох сторін, яким доведеться покладатися на холодну погоду та обладнання нічного бачення", - додали у розвідці.

Зауважимо, як раніше повідомляла британська розвідка, останніми тижнями як українські, так і російські війська почали страждати від надзвичайної кількості щурів і мишей на деяких ділянках лінії фронту. Гризуни становлять небезпеку для військового обладнання, перегризають кабелі та псують продукти харчування.