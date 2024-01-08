Британська розвідка розповіла, навіщо РФ відновила радянські загони "СМЕРШ"

Задля посилення репресій проти українців країна-агресор РФ відновила контррозвідувальну організацію "СМЕРШ", яка існувала при Йосипі Сталіні.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що наприкінці 2023 року російські політики заявили, що радянська контррозвідувальна організація (СМЕРШ) відновлюється.

А вже на початку січня 2024 року у мережі з'явилися зображення російських військових, які носять нашивки цієї організації.

Організація СМЕРШ (абревіатура початкових букв гасла "Смерть шпигунам!"), яку заснував Йосип Сталін, існувала з 1941 по 1946 рік. СМЕРШ був сформований з метою оборони тилу Червоної армії, боротьби з дезертирством, шпигунами і диверсантами. На Заході ця організація стала відома завдяки художній вигадці в книгах Яна Флемінга про Джеймса Бонда.

За даними британської розвідки, наразі незрозуміло, чи вказує нова назва на якісь суттєво нові можливості або роль російської контррозвідки, , чи це просто зміна іміджу.

"Однак це є ще одним прикладом того, як російська влада свідомо оформлює російсько-український конфлікт у дусі Другої світової війни та приділяє велику увагу передбачуваному проникненню зовнішніх загроз в країну", - підкреслюють у британській розвідці.

Нагадаємо, Сполучені Штати мають інформацію про те, що російські військові страчують солдатів, які не виконують накази на полі бою на війні з Україною.

Також російські командири часто карають наркоманів і алкоголіків серед окупантів, направляючи їх до штурмових загонів "Шторм-Z", які фактично перетворилися на штрафні підрозділи.

Загалом, протягом 2023 року середньодобова кількість втрат росіян (убитими і пораненими) в Україні зросла майже на 300 осіб на добу порівняно з 2022 роком.